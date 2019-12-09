Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

OYAK’ın, Total Oil Türkiye ile Moil’i satın almak için Demirören Holding ile yürüttüğü görüşmeler, beklenenin de ötesinde hızla ilerliyor. OYAK’ın, şirketlerde kapsamlı incelemelerini büyük ölçüde tamamladığı, geçen hafta şirketlerin son durumu hakkında da bir sunum yapıldığı ifade ediliyor.

SEKTÖRÜN YABANCISI DEĞİL

Sektörde, TOTAL Oil ve Moil’i almasına kesin gözüyle bakılan OYAK, petrol sektörüne yabancı değil. Kurum, akaryakıt sektörüne 30 yıl önce girdi. OYAK, 1990 yılında Elf markasıyla akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren “SELYAK”a ortak oldu. Bu şirkette, Fransız Elf’in payı yüzde 68, OYAK’ın payı yüzde 32 düzeyinde bulunuyordu. 12 yıl ortaklık devam etti.

OYAK, 2002’de, Elf ile yine bir Fransız şirketi olan TOTAL’in birleşmesi üzerine akaryakıt piyasasından çekildi; SELYAK’taki ortaklığını sona erdirdi.

FİYAT HAFTASI



OYAK, 18 yıl aradan sonra sektöre yeniden ilk dörtte yer alacak şekilde hızla giriş yapmaya hazırlanıyor. HABERTÜRK’ün, güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre görüşmelerde, en kritik aşamaya geçildi.

Kaynaklar, OYAK’ın, bu hafta içinde fiyat teklifini sunmasının beklendiğini kaydediyor. Tarafların anlaşması durumunda yeni yıla kalmadan alım-satım anlaşmasının imzalanabileceği belirtiliyor. Sektörde, 400-450 milyon dolar düzeyinde bir tutar konuşuluyor.