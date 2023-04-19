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OYAK’tan Çin’de PVC stabilizatör yatırımı

OYAK Grubu şirketlerinden PVC stabilizatör üreticisi Akdeniz Chemson, başta Çin olmak üzere büyüyen Uzakdoğu pazarında artan talebe cevap vermek amacıyla, Çin’in Ciciang eyaletinde yer alan Hucou kentinde yeni bir yatırım gerçekleştirdi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, tesisin yıllık 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti

OYAK’tan Çin’de PVC stabilizatör yatırımı
HABERTURK.COM

OYAK Grubu şirketlerinden Akdeniz Chemson, Uzakdoğu pazarındaki payını artırmak ve artan talebe cevap verebilmek amacıyla yeni bir yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu.

PVC stabilizatörü ürün grubunda küresel pazar lideri olan firmanın, Çin’in Ciciang eyaletinde yer alan Hucou kentinde yenilenen tesisini faaliyete geçirdiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen yatırımla, yaklaşık 20 bin metrekarelik alana yayılan entegre tesisteki hat sayısının üçe, yıllık üretim kapasitesinin de 30 bin tona yükseldiği belirtildi. Kalsiyum-çinko ve organik bazlı, yeni nesil stabilizatör üretimi gerçekleştirilecek tesiste üretim hatlarının yanı sıra laboratuvar ve depolama alanı da bulunuyor.

'ÇİN STRATEJİK BİR PAZAR'

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, kimya ve tarım sektörlerinde yurt dışı yatırımlara hız verdiklerini belirtti.

Erdem, "OYAK, 2020 yılında kimya sektörüne hizmet veren şirketlerinden Akdeniz Kimya ile Chemson’u tüm operasyonlarıyla birlikte ‘Akdeniz Chemson’ markası altında birleştirdi. Bu hamleyle Akdeniz Chemson Global (AC Global), PVC stabilizatörleri alanında 5 kıtada faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketi haline geldi. Çin, bizim için rekabetin yüksek olduğu stratejik öneme sahip bir pazar. Yeni yatırımımızla Çin’in tamamı ve Uzak Doğu Asya’daki artan talebe yanıt vereceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, tesisin yer aldığı Hucou şehri, Çin'in en önemli üretim merkezlerinden biri olan bölgede yer alıyor. Şehir, Şanghay ve Ningbo limanlarına yakın konumda bulunuyor.

Stabilizatörlerin de, bir tür plastik polimer malzeme olan PVC’lerin işlenerek biçimlendirilmesi veya biçimlendirilmiş ürünlerin geliştirilerek istenen kalite ve dayanıklılığa ulaşması açısından kritik bileşen işlevi gördüğü kaydedildi.

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