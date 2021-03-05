Öykü Aras'tan 'Uyan'

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Fransa’da güzel sanatlar eğitimi alan Öykü Aras, üretimlerinde ses ve nefesin birbiriyle olan iletişimi, döngüsü, bedenle ve duygularla olan bağı üzerine çalışırken, kilden ve camdan ürettiği heykelleri nefes ve sesle aktive ederek performanslar gerçekleştirdi. İnsanın ve insan sesinin ilkel, tinsel ve öz olanla ilişkisini araştıran sanatçı, şimdilerde ise “İçimize Doğru” adlı ilk albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

Albüm hazırlıklarını sürdüren Öykü Aras, farklı müzik tarzlarını barındıran albümünün ilk single çalışması “Uyan”ı, videosuyla birlikte dinleyicilerle buluşturdu. Sözü ve müziği Aras’ın imzasını taşıyan şarkı kendisine, özüne yabancılaşmış insana yapılan bir çağrı niteliğinde…

İçini tanıyan, kendini bilen insanın çevresiyle ve doğayla uyumlu hale geldiğini ifade eden sanatçı, “Uyan” ile dışımızda barış yaratmak için, önce içimizi duymamız ve içimizde barış yaratmamız gerektiğini anlatıyor. Prodüksiyonunu Şevket Akıncı’nın yaptığı ve Zeynep Oktar ile beraber düzenlediği parçada Aras’a müzisyen olarak Can Ömer Uygan, Hazal Döleneken, Nihal Saruhanlı, Şevket Akıncı ve Zeynep Oktar eşlik ediyor.

“Uyan”ın, YouTube’da yayınlanan müzik videosu ise müzisyen ve yönetmen Volkan Ergen’in imzasını taşıyor. Video boyunca aşağıdan yukarı doğru kullanılan kamera açısı ve yürüyen kadın (Öykü Aras),toprakla olan bağımızı hatırlatırken kadının ve kadın bedeninin gücünü, doğallığını ve özgürlüğünü vurgulayarak onu onurlandırıyor.

Öykü Aras’ın Uyan” adlı single çalışması tüm dijital platformlarda, şarkının klibi ise sanatçının YouTube kanalında yerini aldı.