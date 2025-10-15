Öykü Çelik evleniyor
Öykü Çelik, bir süredir aşk yaşadığı Ali Çakıcı ile evlilik kararı aldı
Giriş: 15.10.2025 - 09:57 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:57
Oyuncu Öykü Çelik, bir süredir birlikte olduğu Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldı.
Sevgilisine; "Evet" yanıtını veren Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.
Sevgilisinin kendisine aldığı yüzüğü gösterdiği fotoğrafı da yayımlayan Öykü Çelik, paylaşımında "Sonraki bölüm..." ifadelerini not düştü.
