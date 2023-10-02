Haberler Magazin Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ayten'i yıllar sonra ortaya çıktı! Dila Akbaş'ın yeni mesleği şaşırttı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ayten'i yıllar sonra ortaya çıktı! Dila Akbaş'ın yeni mesleği şaşırttı! Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Ayten karakterine hayat veren Dila Akbaş, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde evli ve çocuğu olan Akbaş'ın yeni mesleği şaşırttı. Habertürk Giriş: 02.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:22 facebook

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin sevilen isimlerinden olan Dila Akbaş, yönetmen Çağrı Bayrak ile evlenerek kendine yeni bir hayat kurdu. Akbaş, şimdilerde oyunculuktan uzakta bambaşka bir meslek yapıyor.

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Daha önce Sırça Köşk, Kara İnci, Av Mevsimi, Baba Candır gibi projelerde boy gösteren Dila Akbaş, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Kariyer yönünü başka bir meslek dalına yönlendiren Akbaş'ın yeni işi şaşırttı.