Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Oylum Höyük kazılarında çivi yazılı tabletler bulundu

        Oylum Höyük kazılarında çivi yazılı tabletler bulundu

        Kilis'teki Oylum Höyük'te yapılan kazılarda, milattan önce 14-13'üncü yüzyıllara ait tabakalarda Hititçe ve Akadça çivi yazılı tabletler ile Hititli yöneticilere ait bullalar bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 16:02 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye sınırının sıfır noktasında büyük keşif!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kilis Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında kazılar devam ediyor.

        Kazı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Atilla Engin, "2025 yılı kazılarında milattan önce 14- 13'üncü yüzyıllara tarihlenen yerleşim tabakalarında ele geçen ikisi Hititçe, ikisi Akadça olan 4 adet çivi yazılı tablet ve tablet parçası ile Hititli yöneticilere ait 5 adet mühür baskısı bulduk. Tunç Çağlarında bir yönetim merkezi olan Oylum Höyük'ün bölgedeki konumu hakkında yeni ve önemli bilgiler vermiştir.

        REKLAM

        Oylum Höyük, bölgede Hitit tabletlerinin ele geçtiği az sayıda merkezden biridir. Ekip üyemiz Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından tabletler incelenmiş, Hitit tabletlerinin edebi metinlerden oluştuğu, Akadça belgelerin ekonomik ve imar işleri ile ilgili olduğu bilgisi verilmiştir. Hitit tabletlerinin ve mühür baskılarının ele geçtiği yapı kalıntısı henüz kısmen açığa çıkartılmış olsa da Hititli yöneticilere ait avlulu anıtsal bir yapı olduğu anlaşılmıştır" dedi.

        "DAHA FAZLA YAZILI BELGEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Prof. Dr. Atilla Engin, "Önceki yıllarda yapılan kazılarda da avlu kısmında bir Hitit tableti ile çok sayıda Hitit kralına ait mühür ve mühür baskıları ele geçmişti. Elde edilen bulgular yapının bir yangın sonucu son bulduğunu göstermektedir. Yapı içinde ve avlu kısmında ele geçen çivi yazılı belgeler ile krala ait mühür ve mühür baskıları milattan önce 14-13'üncü yüzyıllarda Oylum Höyük'ün Hitit hakimiyetinde önemli bir siyasi ve ekonomik yönetim merkezi olduğuna işaret etmektedir. İlerde sürdürülmesini planladığımız kazılarda bu anıtsal Hitit yapısının tümüyle açığa çıkartılmasını ve daha fazla yazılı belgeye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Oylum Höyük
        #Kilis
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Triatlon sporcusunun hayatını kaybettiği kazada dava!
        Triatlon sporcusunun hayatını kaybettiği kazada dava!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Boşandılar
        Boşandılar
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız