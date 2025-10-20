Oylum Höyük kazılarında çivi yazılı tabletler bulundu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Suriye sınırının sıfır noktasındaki Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kilis Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında kazılar devam ediyor.

Kazı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Atilla Engin, "2025 yılı kazılarında milattan önce 14- 13'üncü yüzyıllara tarihlenen yerleşim tabakalarında ele geçen ikisi Hititçe, ikisi Akadça olan 4 adet çivi yazılı tablet ve tablet parçası ile Hititli yöneticilere ait 5 adet mühür baskısı bulduk. Tunç Çağlarında bir yönetim merkezi olan Oylum Höyük'ün bölgedeki konumu hakkında yeni ve önemli bilgiler vermiştir.

Oylum Höyük, bölgede Hitit tabletlerinin ele geçtiği az sayıda merkezden biridir. Ekip üyemiz Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından tabletler incelenmiş, Hitit tabletlerinin edebi metinlerden oluştuğu, Akadça belgelerin ekonomik ve imar işleri ile ilgili olduğu bilgisi verilmiştir. Hitit tabletlerinin ve mühür baskılarının ele geçtiği yapı kalıntısı henüz kısmen açığa çıkartılmış olsa da Hititli yöneticilere ait avlulu anıtsal bir yapı olduğu anlaşılmıştır" dedi.