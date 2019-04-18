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18 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Oyna Kazan ipucu sorusu Insatgram'dan bir takipçinin videosu ile geldi. Soru ise, "Bugün düzenlenen 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Çanakkale ile Edremit ayağını kim kazanmıştır?" şeklinde oldu. 18 Nisan Oyna Kazan 21.30 editör kıyağı da takipçiler ile paylaşıldı. İşte Oyna Kazan ipucu cevabı haberimizde...
OYNA KAZAN İPUCU
18 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: JOKOBSEN
18 Nisan Oyna Kazan 21.30 editör kıyağı: Çarpımları 66 toplamları 17 olan iki tam sayının farkı kaç olamaz?
CEVAP: Çarpımları 66 toplamları 17 olan tamsayılar 11 ve 6'dır. Buna göre farkları 5 ve -5 olabilir.
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: ÇANAKKALE EDREMİT AYAĞINI KİM KAZANDI?
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) üçüncü etabını kazanan Deceuninck Quick-Step (Belçika) takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen, yarışın ardından podyuma Türk bayrağı ile çıktı.
Üçüncü etabın finişe gelirken yol kenarında izleyicilerden birinin salladığı Türk bayrağı, Jakobsen'in bisikletine takıldı. Hollandalı bisikletçinin, finişi Türk bayrağı ile geçtikten sonra yaşadığı sevincin ardından bayrağı yere attığı görüldü.
Jakobsen, etabın ardından düzenlenen ödül töreninde kürsüye, elinde Türk bayrağıyla çıktı. Fabio Jakobsen'in bu hareketi, yarışı takip eden vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.
Etabın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki bisikletçi, son bölümde bisikletine takılan Türk bayrağını yere attığı için üzgün olduğunu vurguladı.
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