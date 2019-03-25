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Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun sahibi olan, Kadıköy’ün ilk belediye başkanından geldi. Yarışma'nın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Alan Turing, 2.Dünya Savaşı’nda hangi Alman şifreleme makinesini çözerek milyonlarca insanın hayatını kurtarmıştır?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 25 Mart saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 25 MART
Günün kopyası hazır! Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun da sahibi olan, Kadıköy’ün ilk belediye başkanı kimdi?
OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: OSMAN HAMDİ BEY
OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI
Alan Turing, 2.Dünya Savaşı’nda hangi Alman şifreleme makinesini çözerek milyonlarca insanın hayatını kurtarmıştır?
Cevap: Enigma
OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?
Osman Hamdi Bey 30 Aralık 1842'de İstanbul'da doğdu, 24 Şubat 1910'da İstanbul'da hayatını kaybetti.
Sakız Adası'ndan ufak yaşta evlatlık olarak gelen Rum asıllı Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa’nın oğlu, İstanbul Milletvekilli, Belediye Başkanı, müzeci, kimyager ve felsefeci Halil Ethem Bey ve nümizmat İsmail Galip Bey’in ağabeyidir.
İlk Türk arkeoloğu kabul edilir. Bağdat’ta ilk arkeolojik çalışmalarını yaptıktan sonra asıl gerekli yasanın çıkarılmasını sağlayarak ve tüm arkeolojik çalışmaların kontrolünü üstlenerek modern arkeoloji biliminin Osmanlı'da temellendirilmesini sağladı. En önemli arkeolojik kazısı 1887-1888'de gerçekleştirildiği Sayda Kral Mezarlığı (Lübnan) kazılardır. Bu kazılar sırasında dünyaca ünlü İskender Lahdi’ni bulmuştur.
Osman Hamdi Bey İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin 29 yıl müdürlüğünü yapmış ve müzeyi dünyanın sayılı müzeleri arasına ekletmiştir. Osman Hamdi Bey'i çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu sayanlar, bunu Osmanlı dönemindeki ilk Türk müze yöneticisi olmasıyla ve müzeyi geliştirmesiyle gerekçelendirirler.
Günümüzde varlığını Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak sürdüren Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'nin de kurucusudur. İlk Türk ressamlarından birisidir ve Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan ilk ressam olarak tarihe geçmiştir.
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