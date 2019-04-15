15 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugünün sorusu Orhan Bey’den! Selfie çeken şehzade heykeli hangi şehrimizdedir?" şeklinde yayınlandı. Oyna Kazan bu akşam 21.30'da takipçileri ile buluşacak.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

15 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: AMASYA

21.30 Oyna Kazan editör kıyağı: Türk korku film serisi Üç Harfliler'den hangisi daha önce gösterime girmiştir?

Cevap: Üç Harfliler: Marid 24 Eylül 2010

Üç Harfliler 2: Hablis 14 Ağustos 2015

Üç Harfliler 3: Karabüyü 01 Temmuz 2016

Üç Harfliler: Beddua 15 Haziran 2018

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: SELFİE ÇEKEN ŞEHZADE

Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok padişah yetiştiren ve 'Şehzadeler Şehri' olarak anılan Amasya'da Yalıboyu Evleri önünde Yeşilırmak kenarına belediye tarafından bugün bir şehzade heykeli konuldu. Herkesin dikkatini çeken, sol eli kılıcında, havaya kaldırdığı diğer elinde cep telefonu ile selfie çeken şehzade, ilgi odağı oldu. Olayı duyan vatandaşlar ve gazeteciler olay yerine akın ederken, şehre gelen turistler, heykelin dikildiği ilk saatlerden itibaren gün boyunca etrafında toplanıp, sırayla selfie yaptı.

Arkadaşlarıyla birlikte Çorum’dan gelen Dilek Tuna, “Çok güzel kesinlikle. Değişik olmuş” dedi. Amasya’nın Osmanlı İmparatorluğu döneminde Şehzadeler Şehri olduğunu anlatan Amasya Üniversitesi öğrencisi Ali Torun da, “Kötü bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Espri mahiyetinde. Güzel olmuş. Farklı bir düşünce. Buraya gelen turistlerin ilgisini çekmek adına bence güzel olmuş” diye konuştu. Torun, “Daha önce yoktu. Yeni koyulmuş. Sabahtan beri çok fazla ilgi görüyor. Sabahtan beri fotoğraf çeken çekene” şeklinde konuştu.