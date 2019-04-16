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Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Burdur'un Çatağıl köyünde 1965 yılında turizme kazandırılan mağara hangisidir?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Balık ve su ürünlerini yiyen ama diğer hayvan ürünlerini yemeyenlere hangi isim verilir?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 16 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.
OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 16 NİSAN
Kader ve arkadaşlarının sorusu geldi! Dikkatle dinle, bir soruyu garantile!
"Burdur'un Çatağıl köyünde 1965 yılında turizme kazandırılan mağara hangisidir?"
OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: İNSUYU MAĞARASI
OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI
Balık ve su ürünlerini yiyen ama diğer hayvan ürünlerini yemeyenlere hangi isim verilir?
Cevap: Pesketaryen
İNSUYU MAĞARASI HAKKINDA
İnsuyu Mağarası, Burdur il merkezine göre güneydoğuda 10 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çatağıl Köyü sınırları içerisindedir. Uzunluğu 597 metre ve en geniş yeri 80 metre civarındadır. Birbirine bağlı 9 boşluktan oluşur. Boşluk yanaklarında birikmiş sular gölcükler oluşturmuştur. Gölcükler, mağara tabanından geçen karstik bir yer altı akarsuyu ile birbirine bağlıdır.
Mağara yatay olarak uzanır ve hidrolojik olarak kaynak özelliği taşımaktadır. Yani aktif olup çok dönemli oluşum özelliği taşımaktadır. Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları içerisinde oluşmuş bulunan mağara aynı zamanda kırık hatlar üzerinde bulunmaktadır. İnsuyu Mağarası'nın suları aynı fay üzerinde ve kuzeyde bulunan Kızılin Mağarası'ndan gelmektedir. Doğu-batı ve kuzey-güney yönlü fay hatlarının kesişme yerinde bulunan mağara ağzından çıkan kaynak suları mağara üzerinde traverten düzlükleri oluşturmuştur.
İnsuyu Mağarası'nda; karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucunda mağara içinde sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Ayrıca girintili çıkıntılı çeşitli yönlere açılan dehlizler bulunmaktadır.
Sarkıt ve dikitlerle kaplı mağaranın girişindeki bir faydan çıkan karbonatlı maden suyu, mağara içindeki küçük bir yer altı deresinin suyuna karışmaktadır.
Mağarada Dilek Gölü ve Büyük Göl gibi birbirine bağlantılı dokuz göl bulunur. Son yıllarda çevrede sondajlar ile yeraltı suyunun aşırı kullanımı, mağara içindeki gölleri kurumuştur.
İnsuyu Mağarası'nda araştırma çalışmalarına devam edilmektedir. Son çalışmalar ile mağaranın devamı olan yeni galeriler olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma ile elde edilen galeriler ve diğer bulgular 1/1000 ölçekli kroki üzerinde işaretlenmiştir.
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