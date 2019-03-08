Oyna Kazan ipucu sorusu bu akşam için Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 20:00’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalana kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. İşte 8 Mart saat 20.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU 8 MART 20.00 YARIŞMASI

Günün kopyası geldi! Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili ne sormuş olabiliriz? Mesela ülkemizde ilk kez ne zaman kutlanmıştır acaba?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: 1921 yılında.

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ HAKINDA

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

Bu, kadın hakları hareketinde odak noktasıdır. Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir Kadınlar Günü düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir Kadınlar Günü düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusyası'nda kadın oy hakkı kazandıktan sonra, 8 Mart orada ulusal bayram oldu. Daha sonra gün, ağırlıklı olarak 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilene kadar sosyalist hareket ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. Bugün, Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir ve başka yerlerde büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı yerlerde protesto günüdür; diğerlerinde ise kadınlığı kutlayan bir gündür.

TARİHÇE

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, Rosa Luxemburg 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Ekim Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan[kaynak belirtilmeli] Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler'in resmi internet sayfasında, günün tarihine ilişkin bölümde kutlamanın New York'ta ölen kadın işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır.

TÜRKIYE'DE 8 MART DÜNYA EMEKÇI KADINLAR GÜNÜ

1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı.

"Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.