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GameStop hisse çılgınlığında taraflar ifade verdi

5 dolardan 3 ayda 480 dolara çıkan GameStop hisselerindeki olağanüstü hareketlilik nedeniyle konunun tarafları ABD Kongre'sinde ifade verdi. Hatırlanacağı üzere milyonlarca dolarlık GameStop hissesini açığa satan Melvin Capital'e karşı Reddit üzerinde organize olan küçük yatırımcılar Robinhood platformundan GameStop hisseleri almaya başlamış ancak 27 Ocak'ta Robinhood'un alım yasağı getirmesiyle hisseler 40 dolara kadar düşmüş ve pek çok yatırımcı birikimlerini kaybetmişti. Robinhood CEO'su bu olayın 3.5 milyonda 1 ihtimal olduğunu söyleyip Siyah Kuğu benzetmesinde bulunarak suçlamaları reddetti. Gamestop hisselerini açığa satan Melvin Capital yetkilileri ise Robinhood'un sınırlamasından çok daha önce tüm pozisyonlarını kapattıklarını söyleyerek iddiaları reddetti. Reddit'te Wall Street'i eleştiren mesajlarıyla bilinen ve GameStop hareketinden 30 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtilen Keith Gill ise fonlarla ilişkisi olmadığını ve kimseye kendi çıkarı için al - sat tavsiyesi vermediğini söyledi. Gill için bir hukuk firması yanlış yönlendirici mesajlar ve abartılı iddialara manipülasyon yapmak vb. iddialarla dava açmıştı

Oyun durdu mu? Gamestop aktörleri ifade verdi - Haberler
"Oyun" durdu mu?
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Reddit odalarında örgütlenen ve Robinhood platformu üzerinden işlem yaparak ABD borsalarında GameStop gibi açığa satılan bazı hisselerde beklenmedik yukarı yönlü hareketlere yol açan gelişmeler hakkında Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde oturum düzenlendi.

Reddit ve Robinhood CEO'larının yanı sıra GameStop hisselerini açığa satan Citadel ve Melvin Capital'ın üst düzey yöneticilerinin de yeminli ifade verdiği oturum 5 saat sürdü.

Komite üyeleri ısrarlı olarak piyasa aktörlerinin ne tür ticari sorunlara yol açtığı ve bu sorunların kullanıcılar tarafından nasıl tartışıldığını sordu. Bilhassa komisyonsuz hisse alım satım imkanı veren Robinhood'un üzerinde duran Komite, 28 Ocak'ta GameStop hisselerinin platform üzerinden alımının durdurulması ve fiyatların düşmesiyle birlikte ortaya çıkan piyasa manipülasyonu iddialarını dile getirdi.

Ekim 2020'de 5 doların altında işlem gören GameStop hisseleri Melvin Capital başta olmak üzere büyük fonlar tarafından açığa satılan ancak Reddit odalarında organize olan küçük yatırımcıların alım iştahıyla 27 Ocak tarihinde 483 doları görmüştü. Robinhood'un alım yasağı koymasıyla birlikte sert düşen hisseler 19 Şubat itibarıyla 40 dolardan el değiştiriyor.

"3.5 MİLYONDA 1 İHTİMAL"

Robinhood CEO'su Vlad Tenev suçlamaları reddederken, hedge fonlarına yardımcı olmak için işlem sınırlaması getirmediğini söyledi. Kullanıcı işlemlerinden kaynaklı mali yükümlülükler nedeniyle şirketinin bu hamleleri pazar gereksinimlerine yanıt olarak işlemlerin durdurduğunu söyleyen Tenev, önlem aldıklarını ve bir daha olmaması için daha fazla kaynak sağladıklarını söyledi.

GameStop olayının 3.5 milyonda bir ihtimal olduğunu söyleyen Tenev, konuyu 'Siyah Kuğu' hadisesi olarak nitelerken yaşananlar için üzgün olduğunu belirterek özür diledi.

Citadel ve Melvin Capital yetkilileri sınırlamayla ilgili rollerinin olmadığını söyleyerek platformların alım işlemi yasağından günler önce GameStop hisselerindeki tüm pozisyonlarını kapattıklarını açıkladı. Melvin Capital, GameStop hisselerindeki artış nedeniyle ocak ayında yüzde 53'lük kayba uğramış, yönettiği 12.5 milyar dolarlık varlık 8 milyar dolara inmişti.

Reddit ve Youtube'daa Kükreyen Kedicik (Roaring Kitty) ismiyle bilinen ve Reddit'te Wall Street profesyonellerini şeytanlaştırarak karikatürize eden mesajlarıyla bilinen Robinhood yatırımcısı Keith Gill de ifade verdi.

Suçlamaları reddeden Gill, kimseye kendi çıkarı için al - sat tavsiyesi vermediğini ve herhangi bir fonla ilişkisi olmadığını, GameStop şirketinden de kimseyi tanımadığını söyledi.

GameStop hisselerindeki hareket sayesinde 30 milyon dolar gelir elde ettiği iddia edilen Gill için bir hukuk firması yanlış yönlendirici mesajlar ve abartılı iddialara manipülasyon yapmak vb. iddialarla dava açmıştı.

20 YAŞINDA İNTİHAR EDEN YATIRIMCI

Komite'de, Robinhood kullanıcılarından 20 yaşındaki Alex Kearns'in intiharı da hatırlatıldı. Platform üzerinden opsiyon piyasasında alım satım yapan Kearns, yasal yükümlülük içermediği halde hesabında 730 bin dolarlık eksi bakiyeyi gördükten yaşamına son vermişti. Kearns'in ailesi Robinhood'u dava ederken, şirket intiharı önleme derneklerine 250 bin dolar yardım yapacağını belirtti.

Öte yandan, ABD'nin eski Fed Başkanı, yeni Hazine Bakanı Yellen, GameStop olayına değinerek sıfır komisyonlu ticaretin bireysel yatırımcıları hisse senedi piyasasına daha fazla dahil olmaya teşvik ettiğini, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun hisse senedi alım-satım uygulamaları hakkında bir rapor hazırlayacağını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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