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        Oyuncak silahla soygun!

        Bursa'da bir kişi oyuncak silahla kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Dükkan sahibi silahın oyuncak olduğunu fark edince boğuşma gerçekleşti o anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:01 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:01
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        Oyuncak silahla soygun!
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        Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, kar maskesi takan şüphelinin oyuncak silahla kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gülbahçe Mahallesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kar maskeli şüpheli, girdiği kuyumcuda oyuncak silahı doğrultup altınların çantaya doldurulmasını istedi.

        İşyeri sahibi, altınları doldururken zanlının elindeki silahın oyuncak olduğunu fark etti.

        Bunun üzerine iş yeri sahibiyle boğuşmanın ardından kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Soygun girişimi ve işyeri sahibiyle şüphelinin boğuştuğu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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