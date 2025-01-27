Oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kansere yakalandı

ABD yapımı 'All My Children' ve 'Melsore Place' gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Colin Egglesfield, daha önce iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başladı.

Colin Egglesfield, şu açıklamayı yaptı: Önemli olan size dağıtılan el değil. Çünkü bunu değiştiremezsiniz. Önemli olan kartları nasıl oynadığınızdır. Bu yılın başlangıcı pek kolay olmadı ama röportajımda da söylediğim gibi bu, en son kanser teşhisimdeki belirsizlik ve zorluklar karşısında kim olmayı seçtiğime karar vermek için bir başka fırsat.

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İyileşme sürecindeyim. Tedavim her geçen gün daha iyi gidiyor. Daha sağlıklı ve daha güçlü oluyorum. Hâlâ biraz ağrım var ama ilerleme kaydediyorum ve özellikle seksi yürütecimin yardımıyla her zamankinden daha güçlü ve sağlıklı dönmeye kararlıyım.