Usta aktör Don Collier, 92 yaşında hayatını kaybetti. Collier, 'El Dorado', 'The War Wagon', 'The Undefeated', 'Seven Ways From Sundown' ve 'Tombstone' gibi yapımlarda yer almıştı.

Donanmada çalışan Don Collier dövüş ve ata binme konusundaki becerileri nedeniyle film yapımcıların dikkatini çekerek kısa zamanda üne kavuşmuştu.

İlk olarak 1960'da 'Outlaws' dizisi ile tanınan Collier, daha sonra televizyonda 'The High Chaparral' ve 'Young Riders' yapımlarında yer aldı. Collier, konuk oyuncu olarak ise 'Bonanza', 'The Waltons', 'Banacek' ve Türkiye'de 'Küçük Ev' olarak gösterilen 'Little House on the Prairie' gibi birçok dizide oynadı.