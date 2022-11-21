Amasya'nın Merzifon ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Son dönemin en sevilen tiyatro oyunlarındsn biri olan Baş Belası'nın oyuncularının içinde bulunduğu minibüs, aynı yöndeki kamyona arkadan çarptı ve kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 8 kişinin de yaralandığı kazada Filiz Özbek de yaralandı. İşte, söz konusu olaya ve Özbek'in hayat hikayesine ilişkin bilgiler...