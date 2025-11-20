Oyuncu Kerem Yılmazer anıldı

KEREM YILMAZER HAKKINDA

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Kerem Yılmazer, 2 Şubat 1945'te Denizli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yılmazer, sanata yatkınlığı nedeniyle mesleğini sürdürmedi. Önce Ankara'da özel tiyatrolarda çalıştı. 1960'lı ve 70'li yıllarda şarkıcılık yaptı. 1978 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde “İnsanız Biz” parçasını seslendirenlerden biriydi. Şehir Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak yer aldı (1988) ve iki yıl sonra tiyatronun kadrolu oyuncusu oldu. Dormen Tiyatrosu ve Kent Oyuncuları'nda da rol aldı. Oyuncu Göksel Kortay'la evlendi. Yılmazer, sinema filmlerinde de rol aldı. Oyunculuğunun yanında, NTV'deki program ve belgesel seslendirmeleriyle de tanınan Yılmazer, 20 Kasım 2003'te, İstanbul Levent'te gerçekleşen bombalı saldırı sırasında vefat etti.