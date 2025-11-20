Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Kerem Yılmazer, 2 Şubat 1945'te Denizli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yılmazer, sanata yatkınlığı nedeniyle mesleğini sürdürmedi. Önce Ankara'da özel tiyatrolarda çalıştı. 1960'lı ve 70'li yıllarda şarkıcılık yaptı. 1978 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde “İnsanız Biz” parçasını seslendirenlerden biriydi. Şehir Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak yer aldı (1988) ve iki yıl sonra tiyatronun kadrolu oyuncusu oldu. Dormen Tiyatrosu ve Kent Oyuncuları'nda da rol aldı. Oyuncu Göksel Kortay'la evlendi. Yılmazer, sinema filmlerinde de rol aldı. Oyunculuğunun yanında, NTV'deki program ve belgesel seslendirmeleriyle de tanınan Yılmazer, 20 Kasım 2003'te, İstanbul Levent'te gerçekleşen bombalı saldırı sırasında vefat etti.
Oyuncu Kerem Yılmazer anıldı
2003'te, İstanbul Levent'te gerçekleşen bombalı saldırı sırasında vefat eden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kerem Yılmazer, mezarı başında anıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın usta sanatçısı Kerem Yılmazer, vefatının 22'nci yıl dönümünde anıldı. Yılmazer için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.
Anma törenine, Kerem Yılmazer’in eşi Göksel Kortay, sanatçılar ve dostları katıldı. Törene katılanlar Kerem Yılmazer ile nasıl tanıştıklarını, dostluklarını anlattılar, anılarını paylaştılar. Tören, Kerem Yılmazer’in sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.