Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Oyuncu Kerem Yılmazer anıldı - Magazin haberleri

        Oyuncu Kerem Yılmazer anıldı

        2003'te, İstanbul Levent'te gerçekleşen bombalı saldırı sırasında vefat eden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kerem Yılmazer, mezarı başında anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 16:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın usta sanatçısı Kerem Yılmazer, vefatının 22'nci yıl dönümünde anıldı. Yılmazer için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.

        Anma törenine, Kerem Yılmazer’in eşi Göksel Kortay, sanatçılar ve dostları katıldı. Törene katılanlar Kerem Yılmazer ile nasıl tanıştıklarını, dostluklarını anlattılar, anılarını paylaştılar. Tören, Kerem Yılmazer’in sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

        KEREM YILMAZER HAKKINDA

        Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Kerem Yılmazer, 2 Şubat 1945'te Denizli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yılmazer, sanata yatkınlığı nedeniyle mesleğini sürdürmedi. Önce Ankara'da özel tiyatrolarda çalıştı. 1960'lı ve 70'li yıllarda şarkıcılık yaptı. 1978 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde “İnsanız Biz” parçasını seslendirenlerden biriydi. Şehir Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak yer aldı (1988) ve iki yıl sonra tiyatronun kadrolu oyuncusu oldu. Dormen Tiyatrosu ve Kent Oyuncuları'nda da rol aldı. Oyuncu Göksel Kortay'la evlendi. Yılmazer, sinema filmlerinde de rol aldı. Oyunculuğunun yanında, NTV'deki program ve belgesel seslendirmeleriyle de tanınan Yılmazer, 20 Kasım 2003'te, İstanbul Levent'te gerçekleşen bombalı saldırı sırasında vefat etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kerem Yılmazer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor