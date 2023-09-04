Oyuncu Rüzgar Aksoy evlendi
Oyuncu Rüzgar Aksoy, uzun zamandır aşk yaşadığı dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile hayatını birleştirdi
Rüzgar Aksoy, 3 Ocak'ta Paris’te evlilik teklif ettiği Yasemin Sancaklı ile nikâh masasına oturdu.
Polonezköy'de düzenlenen kır düğününde çiftin nikah şahitliğini Bora Cengiz ve Yiğit Uçan yaptı.
Rüzgar Aksoy ve Yasemin Sancaklı, düğünün ardından ortak mesaj paylaşıp dostlarına teşekkür etti.
Çift, "Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz" ifadelerini kullandı.
Yasemin Sancaklı'nın düğünün hemen ardından soyadına 'Aksoy'u da eklemesi dikkatlerden kaçmadı.
Çift köpeklerine de gelinlik ve damatlık giydirdi.