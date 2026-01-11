Habertürk
        Oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield'e çocuk istismarı suçlaması

        Oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield'e çocuk istismarı suçlaması

        Timothy Busfield, çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu aranıyor

        Giriş: 11.01.2026 - 12:30 Güncelleme: 11.01.2026 - 12:30
        'The West Wing' ve 'Thirtysomething' dizileriyle tanınan oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield, pedofili ile suçlanıyor. New Mexico'da açılan davada, Busfield'ın bir televizyon dizisi setinde çocuk oyuncu olarak çalışan reşit olmayan erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

        Timothy Busfield, çocuk istismarı ve 13 yaşın altındaki bir çocuğa karşı iki ayrı cinsel temas suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Suçlamalar; Busfield'ın, 'The Cleaning Lady' dizisinin setinde iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddialarını içeriyor.

        Şikâyete göre, çocuklardan biri, henüz 7 yaşındayken, Timothy Busfield'ın, bir sahne bittikten sonra sette 'özel bölgelerine' dokunduğunu söyledi. Çocuk, Busfield'ın çekimler arasında 5 veya 6 kez kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu iddia etmesinin yanı sıra, 8 yaşındayken de Busfield tarafından birden fazla kez uygunsuz şekilde dokunulduğunu öne sürdü.

        Timothy Busfield ve Melissa Gilbert 2013'ten bu yana evli
        Timothy Busfield ve Melissa Gilbert 2013'ten bu yana evli

        Mahkeme belgelerine göre; ikinci çocuk oyuncu da polise, Timothy Busfield'ın kendisine dokunduğunu söyledi.

        Polis, Timothy Busfield hakkında Kasım 2024'te cinsel istismar iddiasıyla soruşturma başlattıklarını, dün tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Busfield, şu anda aranıyor ve polise teslim olması bekleniyor.

