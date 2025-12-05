Oyuncular Quentin Tarantino'ya Paul Dano'yu savundu
Quentin Tarantino'nun 'Hollywood'un en kötü oyuncusu' diye yerden yere vurduğu Paul Dano'yu Alec Baldwin, Brad Garrett, Colleen Foy gibi oyuncular övgüye boğdu
Oyuncu Paul Dano'nun adı, yönetmen Quentin Tarantino'nun kendisine yönelik sert sözlerinin ardından gündemden düşmüyor. 62 yaşındaki yönetmen, 21'inci yüzyılın en iyi filmlerinden birinin, Paul Dano'nun da başrolde yer aldığı 2007 yapımı 'Kan Dökülecek' (There Will Be Blood) olduğunu açıklamış ancak Dano'nun filmdeki performansını yerden yere vurmuştu.Quentin Tarantino
Filmi, beşinci sıradan daha yukarıya koymak istediğini, ancak oyuncu Paul Dano, ikiz kardeşler 'Paul Sunday' ile 'Eli Sunday'i canlandırdığı için bunu yapamadığını söyleyen Tarantino; "Dano çok zayıf, çok silik ve ilgi çekici olmayan bir adam. Resmen Oyuncular Birliği’nin (SAG) en zayıf oyuncusu" yorumunu yapmıştı.
Bunun üzerine birçok ünlü oyuncu, Paul Dano'yu savunmak için seslerini yükseltti. Bunlar arasında 'Kan Dökülecek' filmindeki iki rol arkadaşı da var.Alec Baldwin
Alec Baldwin, Paul Dano'yu savunmak için Instagram hesabından bir video paylaşarak; "Sadece şunu söylemek istiyorum, Paul Dano'yu seviyorum" dedi. Ardından parmağını dudaklarına götürüp "Şşşş" işareti yaptı ve takipçilerine; "Eğer aynı fikirde değilseniz konuşmayı bırakın" dedi.
Alec Baldwin'in Instagram yorumlarında, oyuncu Brad Garrett, mesajı destekleyenlerden biriydi. "Ben de!" diyerek Baldwin'e katıldığını belirtti.
Josh Gad; "Bunu kimin duyması gerektiğinden emin değilim ama Paul Dano, zamanımızın en iyi aktörlerinden biri. Nokta" yorumunu yaptı.Simu Liu
Marvel yıldızı Simu Liu da konuya dahil oldu ve "Bilmiyorum dostum, bence Paul Dano inanılmaz bir oyuncu" diye yazdı.Colleen Foy
'Kan Dökülecek' filminde Paul Dano ile birlikte oynayan isimlerden Colleen Foy da oyuncuyu savundu. "Paul Dano ve ben, Kan Dökülecek filminde kardeş rolündeydik. İnanılmaz performansı her şeyi anlatıyor. Cast & Crew gösteriminde Quentin Tarantino'nun arkasında oturdum ve Paul'ün performansından gerçekten çok etkilenmişti. Son yorumları, o geceki tepkisiyle çelişiyor" ifadesini kullandı.Şu anda 29 yaşında olan Dillon Freasier, filmde çocuk oyuncu olarak rol almıştı
Bir başka 'Kan Dökülecek' oyuncusu Dillon Freasier ise "Film mükemmel. Bir sanat eseri. Ve bu, herkesin mükemmel bir şekilde seçilmiş olmasından kaynaklanıyor" dedi.