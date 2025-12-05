Oyuncular Quentin Tarantino'ya Paul Dano'yu savundu

Oyuncu Paul Dano'nun adı, yönetmen Quentin Tarantino'nun kendisine yönelik sert sözlerinin ardından gündemden düşmüyor. 62 yaşındaki yönetmen, 21'inci yüzyılın en iyi filmlerinden birinin, Paul Dano'nun da başrolde yer aldığı 2007 yapımı 'Kan Dökülecek' (There Will Be Blood) olduğunu açıklamış ancak Dano'nun filmdeki performansını yerden yere vurmuştu.

Quentin Tarantino

Filmi, beşinci sıradan daha yukarıya koymak istediğini, ancak oyuncu Paul Dano, ikiz kardeşler 'Paul Sunday' ile 'Eli Sunday'i canlandırdığı için bunu yapamadığını söyleyen Tarantino; "Dano çok zayıf, çok silik ve ilgi çekici olmayan bir adam. Resmen Oyuncular Birliği’nin (SAG) en zayıf oyuncusu" yorumunu yapmıştı.

Paul Dano

Bunun üzerine birçok ünlü oyuncu, Paul Dano'yu savunmak için seslerini yükseltti. Bunlar arasında 'Kan Dökülecek' filmindeki iki rol arkadaşı da var.

Alec Baldwin

Alec Baldwin, Paul Dano'yu savunmak için Instagram hesabından bir video paylaşarak; "Sadece şunu söylemek istiyorum, Paul Dano'yu seviyorum" dedi. Ardından parmağını dudaklarına götürüp "Şşşş" işareti yaptı ve takipçilerine; "Eğer aynı fikirde değilseniz konuşmayı bırakın" dedi.