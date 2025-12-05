Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Oyuncular Quentin Tarantino'ya Paul Dano'yu savundu - magazin haberleri

        Oyuncular Quentin Tarantino'ya Paul Dano'yu savundu

        Quentin Tarantino'nun 'Hollywood'un en kötü oyuncusu' diye yerden yere vurduğu Paul Dano'yu Alec Baldwin, Brad Garrett, Colleen Foy gibi oyuncular övgüye boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 12:46 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyuncular Tarantino'ya karşı birleşti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Paul Dano'nun adı, yönetmen Quentin Tarantino'nun kendisine yönelik sert sözlerinin ardından gündemden düşmüyor. 62 yaşındaki yönetmen, 21'inci yüzyılın en iyi filmlerinden birinin, Paul Dano'nun da başrolde yer aldığı 2007 yapımı 'Kan Dökülecek' (There Will Be Blood) olduğunu açıklamış ancak Dano'nun filmdeki performansını yerden yere vurmuştu.

        Quentin Tarantino
        Quentin Tarantino

        Filmi, beşinci sıradan daha yukarıya koymak istediğini, ancak oyuncu Paul Dano, ikiz kardeşler 'Paul Sunday' ile 'Eli Sunday'i canlandırdığı için bunu yapamadığını söyleyen Tarantino; "Dano çok zayıf, çok silik ve ilgi çekici olmayan bir adam. Resmen Oyuncular Birliği’nin (SAG) en zayıf oyuncusu" yorumunu yapmıştı.

        REKLAM
        Paul Dano
        Paul Dano

        Bunun üzerine birçok ünlü oyuncu, Paul Dano'yu savunmak için seslerini yükseltti. Bunlar arasında 'Kan Dökülecek' filmindeki iki rol arkadaşı da var.

        Alec Baldwin
        Alec Baldwin

        Alec Baldwin, Paul Dano'yu savunmak için Instagram hesabından bir video paylaşarak; "Sadece şunu söylemek istiyorum, Paul Dano'yu seviyorum" dedi. Ardından parmağını dudaklarına götürüp "Şşşş" işareti yaptı ve takipçilerine; "Eğer aynı fikirde değilseniz konuşmayı bırakın" dedi.

        Brad Garrett
        Brad Garrett

        Alec Baldwin'in Instagram yorumlarında, oyuncu Brad Garrett, mesajı destekleyenlerden biriydi. "Ben de!" diyerek Baldwin'e katıldığını belirtti.

        REKLAM
        Josh Gad
        Josh Gad

        Josh Gad; "Bunu kimin duyması gerektiğinden emin değilim ama Paul Dano, zamanımızın en iyi aktörlerinden biri. Nokta" yorumunu yaptı.

        Simu Liu
        Simu Liu

        Marvel yıldızı Simu Liu da konuya dahil oldu ve "Bilmiyorum dostum, bence Paul Dano inanılmaz bir oyuncu" diye yazdı.

        Colleen Foy
        Colleen Foy

        'Kan Dökülecek' filminde Paul Dano ile birlikte oynayan isimlerden Colleen Foy da oyuncuyu savundu. "Paul Dano ve ben, Kan Dökülecek filminde kardeş rolündeydik. İnanılmaz performansı her şeyi anlatıyor. Cast & Crew gösteriminde Quentin Tarantino'nun arkasında oturdum ve Paul'ün performansından gerçekten çok etkilenmişti. Son yorumları, o geceki tepkisiyle çelişiyor" ifadesini kullandı.

        Şu anda 29 yaşında olan Dillon Freasier, filmde çocuk oyuncu olarak rol almıştı
        Şu anda 29 yaşında olan Dillon Freasier, filmde çocuk oyuncu olarak rol almıştı

        Bir başka 'Kan Dökülecek' oyuncusu Dillon Freasier ise "Film mükemmel. Bir sanat eseri. Ve bu, herkesin mükemmel bir şekilde seçilmiş olmasından kaynaklanıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Quentin Tarantino
        #Paul Dano
        #kan dökülecek
        #Alec Baldwin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör