Oyunculuğa ara veren Emma Watson neden "çok memnun" olduğunu açıkladı: Emma Watson oyunculuğu bıraktı mı?

Oyunculuğa ara veren Emma Watson neden "çok memnun" olduğunu açıkladı: Emma Watson oyunculuğu bıraktı mı?

Harry Potter, Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar gibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu Emma Watson, oyunculuk yaparken mutlu olmadığını ve sektörün kendisini "kafese kapatılmış" gibi hissettirmeye başladığını itiraf etmişti.

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"ROBOT MODUNA GEÇMEK ZORUNDA KALMAK İSTEMİYORUM"

Oyunculuktan uzaklaştığı için çok memnun olduğunu çünkü daha önce sahip olduğunu düşünmediği kendi sesine ve yaratıcı alanına yöneldiğini söyledi.

"Çok memnunum çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum; daha fazla özerkliğe sahip olduğumu."