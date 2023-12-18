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        Haberler Magazin Oyunculuğa ara veren Emma Watson neden "çok memnun" olduğunu açıkladı: Emma Watson oyunculuğu bıraktı mı?

        Oyunculuğa ara veren Emma Watson neden "çok memnun" olduğunu açıkladı

        Son olarak 2019 yapımı Küçük Kadınlar (Little Women) filmiyle beyazperde de sahne alan Emma Watson, oyunculuğa ara verdiği için "çok memnun" olduğunu dile getirdi. Watson açıklamalarında oyunculuğa neden ara verdiğini anlatırken aynı zamanda neden memnun olduğunu da ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:08
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        Harry Potter, Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar gibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu Emma Watson, oyunculuk yaparken mutlu olmadığını ve sektörün kendisini "kafese kapatılmış" gibi hissettirmeye başladığını itiraf etmişti.

        Vogue dergisine konuşan 33 yaşındaki yıldız, oyunculuktan uzaklaşma kararıyla ilgili konuştu.

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        "ROBOT MODUNA GEÇMEK ZORUNDA KALMAK İSTEMİYORUM"

        Oyunculuktan uzaklaştığı için çok memnun olduğunu çünkü daha önce sahip olduğunu düşünmediği kendi sesine ve yaratıcı alanına yöneldiğini söyledi.

        "Çok memnunum çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum; daha fazla özerkliğe sahip olduğumu."

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        "ÇOK MEMNUNUM"

        "İşlerin bir süreliğine karışmasına ve bilmeme konusunda kendime gerçekten izin verdiğime çok memnunum çünkü ulaştığım farkındalığı hiçbir şeye değişmezdim" dedi.

        Dünyanın en başarılı, en güzel, en inanılmaz kişilerinden bazılarıyla yan yana gelme şansı elde ettiğini söyleyen Watson "Bu noktaya geldiğinizde, eğer kim olduğunuzu sevmiyorsanız ya da kimse izlemediğinde yaptığınız şeyden zevk almıyorsanız, sizi hiçbir şekilde mutlu ve memnun edecek bir başarı düzeyi olmadığı çok açık bir hal alıyor" ifadelerini kullandı.

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        "KAFESE KAPATILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM"

        Önceki aylarda oyunculuktan 4 yıl uzak kalmasıyla ilgili sektörün kendisini "kafese kapatılmış" gibi hissettirdiğini söylemişti.

        "Dürüst olmak gerekirse çok mutlu değildim" diyen Watson, "Gerçekten zor bulduğum şey, çıkıp da üzerinde pek de kontrolüm olmayan bir şeyi satmak zorunda kalmaktı. Bir filmin önünde durup bütün gazetecilerin 'Bu sizin bakış açınızla nasıl örtüşüyor?' diyebilmesini sağlamak" dedi.

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        OYUNCULUĞA GERİ DÖNECEK

        Watson sorumlu tutulduğunu ve söz hakkını olmadığını dile getirdi. Eğer biri kendisini eleştirecekse "Karar benimdi, daha iyisini yapmalıydım" diyebilmeyi istediğini ifade etti.

        Gelecekte oyunculuk kariyerine geri döneceğine söyleyen Emma Watson "Bekleyip önüme neyin çıkacağını göreceğim için mutluyum. Yaptığım işi seviyorum. Mesele, kendimi farklı yüzlere ve kişilere bölmek zorunda kalmayacağım bir yol bulmak. Ve artık robot moduna geçmek zorunda kalmak istemiyorum" dedi.

        Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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