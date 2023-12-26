Dennis Quaid, Meg Ryan ve James Caan ile birlikte oynadığı 'Flesh and Bone' (1993) adlı filmle yıldızı parlayan Gwyneth Paltrow, daha sonra 'Malice' (1993), 'Jefferson in Paris', 'Yedi' (1995) ve 'Emma'da (1996) rol aldı.

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Gwyneth Paltrow, 1996'da Brad Pitt ile nişanlandı. Ne var ki nişan, şiddetli geçimsizlik ve güven sorunu nedeniyle 1998'de bozuldu. Daha sonra Ben Affleck ile birlikte olan Paltrow, bu ilişkisine de son verdi.

