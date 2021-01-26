Ozan Dolunay Hazal Subaşı partner oldu!

Hazal Subaşı, Çukur dizisine veda etti. Genç oyuncunun yeni bir dizi ile anlaştığı ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncu Ozan Dolunay ise kısa bir süre önce İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol almıştı.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin ismi Bizi Ayıran Çizgi olarak belirlendi. İki kişilik aşk hikayesinin anlatıldığı proje BluTV’de 5. sezonu yayınlanan Aynen Aynen isimli diziye benzerliği ile de dikkatleri çekecek.

Toplam 5 bölüm çekilmesi planlanan mini dizinin senaryosu Tolga Afşin Kaya’ya ait. Dizi için ekibin Şubat ayında çekimlere başlaması bekleniyor.