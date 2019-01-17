Almanya'dan Ozan Kabak transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Kicker'in haberine göre; Galatasaray'ın 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın transferinde Bayern Münih'in de payı var.

Habere göre; Bayern Münih, Ozan Kabak'ın bonservisinde katkı yaparak oyuncunun bir sonraki transferi için öncelik hakkı aldı.

Bayern Münih, daha önce Werder Bremen'in Serge Gnarby'i Arsenal'den transfer etmesinde aynı yöntemi kullanmıştı. Werder Bremen'in 5 milyon euro'ya aldığı Gnarby'i 1 sezon sonra daha önceden belirlenen 8 milyon euro karşılığında transfer etmişti.