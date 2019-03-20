- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Özbek halkı, şeker katılmamasına rağmen son derece tatlı olan ve birlik ve beraberliği simgeleyen "sümelek" tatlısı yaparak ilkbaharın müjdecisi nevruza hazırlanıyor.
AA'nın haberine göre Özbekistan'da ilkbaharın gelmesiyle ülkenin dört bir yanında insanlar sümelek tatlısını hazırlayarak yakınlarına ve komşularına ikram ediyor.
Aile fertleri veya yakın komşuların bir araya gelmesiyle büyük kazanlarda pişirilen sümelek, halkı bir araya getirmesinden dolayı Özbek toplumunda önemli yer tutuyor.
Şeker katılmamasına rağmen son derece tatlı olan sümelek, Özbek halkı için birlik ve beraberliği simgeliyor.
Sümelek tatlısı, çimlendirilmiş buğdayın kökünün sıkılması ile elde edilen sıvıya, yağ ve un ilave edildikten sonra sürekli karıştırılarak yapılıyor.
Toplumda saygı gören kadınların öncülüğünde çok sayıda kişi tarafından yapılan sümelek tatlısına, kazanının altı yanmaması için birkaç ceviz veya taş atılıyor. Kazanı her karıştıran kişi dilek tutup dua ediyor. Özbekler, sümelek karıştırılırken tutulan dilek ve duaların kabul olacağına inanıyor.
Sümelek hazırlanırken bir araya gelen insanlar çeşitli şiir ve şarkılar söylüyor.
24 saatte hazır hale gelen sümelek tatlısı, öncelikle yaşlı ve hastalara dağıtılıyor.
Özbekler, kasesinden, kazana atılan ceviz veya taş çıkanların dileğinin tuttuğuna ve duasının kabul edildiğine inanıyor.
Özbeklerde sümeleğin ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor.
Bir rivayete göre, düşmanın kuşattığı bir kalede yiyecek bitmiş. Kale halkı, ambardaki çuvalın dibinde bulduğu çimlenmiş buğdayı kazanda kaynatarak açlığını gidermiş. Bu yiyecekten güç alan kale halkı, düşmanları yenmiş ve daha sonra sümelek yapma geleneği başlamış.
Bir başka rivayete göre ise bir kadın ilkbaharda evinde yiyecek bulamayınca aç kalan ikiz çocuklarını doyurmak için çuvalın altında bulduğu çimlenmiş buğdayı kazanda kaynatmış. Çocuklarının kazanın içinde bir şeyler olduğuna inanması için kazana bir avuç küçük taş atmış. Kadın, gece geç vakte kadar yemek bekleyen çocuklarıyla uyuyakalmış. Sabah kazandan gelen güzel kokularla uyanmışlar.
Bir rivayete göre ise gece gökten inen 30 melek sabaha kadar kazanı karıştırmış ve ortaya sümelek çıkmış.
Özbekistan'da ikiz çocuğu olan her aile, her yıl evinde sümelek hazırlayarak yakınlarına ve komşularına dağıtır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.