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        Özcan Deniz'den iddialara yanıt

        28 Ekim'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser veren Özcan Deniz'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamadığı ve "10. Yıl Marşı"nı söylemeden sahneyi terk ettiği için yuhalandığı iddia edildi. Özcan Deniz söz konusu iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:57
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        Özcan Deniz'den iddialara yanıt
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        Özcan Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bir otelde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konser verdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ünlü şarkıcının Cumhuriyet’in 100'üncü yılını kutlamadığı ve "10’uncu Yıl Marşı"nın da Deniz sahneden indikten sonra çaldığı öne sürüldü.

        Seyircilerin çatal kaşıkları masaya vurarak durumu protesto ettiği görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

        Özcan Deniz konser gecesi yaşananları anlattı ve iddialara yanıt verdi:

        28 Ekim Kıbrıs konserimde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır.

        30 Ekim’de setim başlıyor olmasına rağmen, Filistin’de yaşananlardan dolayı karalar içinde sahneye çıkmama rağmen, bu özel geceyi iptal ettirtmedim.

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        Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100. yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim.

        Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum. Fakat konsere gelen bine yakın izleyiciden birileri, ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu, laf olsun diye değil gerçek duygularımı aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kayıt etmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum.

        Finaldeki 10. Yıl marşını oku(ya)mamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır.

        Fakat kutlamamış değilim. Aksine içten ve de alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda da paylaşacağım. Sevgiler.

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        #özcan deniz
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