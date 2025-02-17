Deniz, sadece oyunculuk ve müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda yönetmenlik ve senaristlikle de ilgilenmektedir. "O Şimdi Mahkum" ve "Evim Sensin" gibi filmlerde hem yönetmenlik hem de oyunculuk yaparak sinema dünyasında da adından söz ettirdi.

Özcan Deniz, sinema kariyerine 1994 yılında "Ona Sevdiğimi Söyle" adlı yapımda rol alarak adım attı. 2002'de "Kolay Para" filminde yer aldı ve ardından 2003'te "O Şimdi Asker" ve "Asmalı Konak: Hayat" filmlerinde roller üstlendi. Senaryosunu kendisinin yazdığı "Neredesin Firuze" filminde 2004'te oynadı. 2006'da "Keloğlan Kara Prense Karşı" filminde izleyici karşısına çıktı. 2008'de Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği "Mevlana Aşkın Dansı" adlı belgeselde yer aldı. 2011'de hem senaristliğini üstlendiği hem de yönetmenliğini yaptığı "Ya Sonra" adlı filmle dikkat çekti. Müzik kariyerine de devam eden Deniz, 2012'de "Bi Düşün" albümünü piyasaya sürdü. Ayrıca, Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği "Araf" filminde Kamyon şoförü Mahur karakterine hayat verdi.

Yönetmenliğini üstlendiği "Evim Sensin" ve "Su ve Ateş" filmleri birçok ödül kazandı. 2014 yılında "Karagül" ve 2014-2015 yıllarında "Kaderimin Yazıldığı Gün" adlı dizilerde rol aldı. 2017-2019 yılları arasında "İstanbullu Gelin" dizisinde Faruk Boran karakterini canlandırdı. 2019'da "Seni Çok Bekledim" dizisinde Kadir Eren karakterini oynadı. Günümüzde ise 2023 yılında yayımlanmaya başlayan "Kızıl Goncalar" dizisinde başrol karakteri Levent Alkanlı'yı canlandırmaktadır.