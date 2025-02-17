Ünlü isim hastanelik oldu! Özcan Deniz sağlık durumu nasıl?
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bu kez kariyeri ya da özel hayatıyla değil, sağlık durumu nedeniyle gündemde. Sevenlerini endişelendiren haber sonrası, sanatçının son durumu merak edilirken, eşi Samar Dadgar'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Özcan Deniz'e ne olduğu ve sağlık durumunun nasıl olduğu soruları yanıt beklerken, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Özcan Deniz sağlık durumu nasıl? Özcan Deniz kalp krizi mi geçirdi, neden hastanelik oldu? İşte ayrıntılar...
Müzik ve oyunculuk kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Özcan Deniz, sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi. Hastaneye kaldırılan Deniz’in sağlık durumuna ilişkin açıklama, eşi Samar Dadgar’dan geldi. Ünlü sanatçının sağlık durumu ve yaşananların perde arkası merakla beklenirken, sevenleri endişeli bir bekleyiş içinde. Peki, Özcan Deniz’in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
ÖZCAN DENİZ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Özcan Deniz'in bugün öğle saatlerinde kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Dadgar; "Bitmedi düşmanlığınız. Bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım!! Nefes alamıyorum! Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım! Asıl o zaman oturun izleyin!" dedi.
Özcan Deniz, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. 52 yaşındaki Özcan Deniz'in kalp damarlarına iki hafta sonra stent takılacağı öğrenildi.
ÖZCAN DENİZ KİMDİR?
1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle birlikte çocukluğunun ve gençliğinin ilk dönemlerini Aydın'da geçiren Özcan Deniz eğitim hayatı boyunca kendi yazdığı küçük hikayeleri oyunlaştırarak, arkadaşlarıyla birlikte küçük amatör tiyatro toplulukları kurdu ve çevre yörelerde turnelere çıktı. Bu yıllarda müziğe olan ilgisi de artarak kendini gösterdi.
Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da başarılı bir kariyere sahip olan Özcan Deniz, birçok dizi ve filmde rol aldı. 2001 yapımı "Asmalı Konak" dizisiyle geniş kitlelere ulaştı ve bu dizi, Deniz'in oyunculuk yeteneğini kanıtlamasına yardımcı oldu. Ardından "Yılan Hikayesi" ve "Kader" gibi yapımlarda da başarılı performanslar sergiledi.
Deniz, sadece oyunculuk ve müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda yönetmenlik ve senaristlikle de ilgilenmektedir. "O Şimdi Mahkum" ve "Evim Sensin" gibi filmlerde hem yönetmenlik hem de oyunculuk yaparak sinema dünyasında da adından söz ettirdi.
Özcan Deniz, sinema kariyerine 1994 yılında "Ona Sevdiğimi Söyle" adlı yapımda rol alarak adım attı. 2002'de "Kolay Para" filminde yer aldı ve ardından 2003'te "O Şimdi Asker" ve "Asmalı Konak: Hayat" filmlerinde roller üstlendi. Senaryosunu kendisinin yazdığı "Neredesin Firuze" filminde 2004'te oynadı. 2006'da "Keloğlan Kara Prense Karşı" filminde izleyici karşısına çıktı. 2008'de Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği "Mevlana Aşkın Dansı" adlı belgeselde yer aldı. 2011'de hem senaristliğini üstlendiği hem de yönetmenliğini yaptığı "Ya Sonra" adlı filmle dikkat çekti. Müzik kariyerine de devam eden Deniz, 2012'de "Bi Düşün" albümünü piyasaya sürdü. Ayrıca, Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği "Araf" filminde Kamyon şoförü Mahur karakterine hayat verdi.
Yönetmenliğini üstlendiği "Evim Sensin" ve "Su ve Ateş" filmleri birçok ödül kazandı. 2014 yılında "Karagül" ve 2014-2015 yıllarında "Kaderimin Yazıldığı Gün" adlı dizilerde rol aldı. 2017-2019 yılları arasında "İstanbullu Gelin" dizisinde Faruk Boran karakterini canlandırdı. 2019'da "Seni Çok Bekledim" dizisinde Kadir Eren karakterini oynadı. Günümüzde ise 2023 yılında yayımlanmaya başlayan "Kızıl Goncalar" dizisinde başrol karakteri Levent Alkanlı'yı canlandırmaktadır.