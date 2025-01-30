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        Haberler Magazin Özcan Deniz X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu - Magazin haberleri

        Özcan Deniz hesaplarının elinden alındığını duyurdu

        Yaklaşık bir yıldır eski menajeri olan ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu. Deniz'in sosyal medya hesaplarının kontrolü, ağabeyinin sahibi olduğu Deniz Film'e aitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 08:16 Güncelleme: 30.01.2025 - 08:16
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        Hesapları elinden alındı
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        Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl, uzun süredir menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandırmıştı.

        "SİZ KAÇ AİLE FERDİ TARAFINDAN İHANETE UĞRADINIZ?"

        Ağabey - kardeş, o dönem sosyal medyadan manidar paylaşımlarla birbirlerini suçlamıştı.

        Özcan Deniz, Sezen Aksu'nun 'Ahdım Olsun' şarkısını eklediği bir hikâyesinde; "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu?" diyerek içini dökmüştü.

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        Özcan Deniz, daha sonra da artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti.

        HESAPLARI ELİNDEN ALINDI

        Özcan Deniz, yaptığı yeni açıklamada X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu. Deniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde

        Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.

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        #özcan deniz
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