Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Özcan Yeniçeri dünya evine girdi!

İHA

MHP Eski Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Alev Kalender, Keçiören Belediyesi Nikâh Salonu’nda Belediye Başkanı Turgut Altınok’un kıydığı nikâhla dünya evine girdi

Özcan Yeniçeri evlendi

MHP Eski Milletvekili Özcan Yeniçeri hayatını, Alev Kalender ile birleştirdi. İkilinin nikâhı, Keçiören Belediyesi Nikâh Salonu’nda Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından kıyıldı. Başkan Altınok, “İnsan ömründe nadiren atılan imzalardan birini bugün Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve kıymetli eşleri atarak hayatlarını birleştirdiler. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin” dedi.

NİKÂH ŞAHİTLİĞİNİ SİYASİLER YAPTI

İHA'daki habere göre Özcan Yeniçeri ile Alev Kalender’in dünya evine girdiği nikâh merasimi Keçiören Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilirken, çiftin nikâh şahitliğini eski Bakanlardan Baki Tuğ ve Ünal Erkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, MHP Eski Milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, Hasan Çalış ve Zeki Ertugay ile MHP Eski Milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Özkan yaptı.

TÖRENE YAKINLARI DA KATILDI

Özcan Yeniçeri ile Alev Kalender çiftinin evlenme isteklerini şahitler huzurunda bir kez daha tekrarlaması için Başkan Altınok’un sorduğu soruya eşlerden, “Evet” yanıtı gelirken, nikâh merasimine Yeniçeri ve Kalender çiftinin yakınları da katıldı. Evlilik cüzdanını eski Bakan Baki Tuğ’un takdim ettiği nikâh merasiminin ardından yeni çift ve beraberinde nikâh şahitleri Başkan Turgut Altınok’un makamına geçerek bir süre sohbet ettiler.

ALTINOK, MUTLULUKLAR DİLEDİ

Türk toplumunun temelini aile kurumunun oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Turgut Altınok ise Yeniçeri çiftine bir ömür mutlu olmaları temennisinde bulundu. Altınok, “İnsan ömründe nadiren atılan imzalardan birini bugün Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ve kıymetli eşleri atarak hayatlarını birleştirdiler. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin. Bu mutlu günü yaşamak isteyenlere Yüce Allah evlenmeyi, aile ve yurt sahibi olmayı nasip etsin. Alile birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Vatanımız milletimiz ilelebet payidar olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tarihi 2019 Diyanet İşleri takvimi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman?
Karneler ne zaman alınıyor? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kısalıyor mu?
GÜNDEMKarneler ne zaman alınıyor?
Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi!
GÜNDEMKaplumbağaya bardaktan su içirdi!
e okul VBS giriş yap 2019! Karne notu hesaplama ve sorgulama ekranı! E okul ne zaman kapanacak?
GÜNDEMe Okul VBS öğrenci giriş sayfası
Makas katliamında 'Dayı' ve 'Azat' detayı!
GÜNDEMMakas katliamında 'Dayı' ve 'Azat' detayı!
15 Temmuz girişinde polis kovalamacası!
GÜNDEM15 Temmuz girişinde polis kovalamacası!
TDK şuan: Şuan birleşik mi yazılır? Şu an ayrı mı yazılır?
GÜNDEMŞuan birleşik mi yazılır, ayrı mı?
Tutuklanan Emniyet Müdürü: "Bu bir komplo"
GÜNDEMEmniyet Müdürü: "Bu bir komplo"
Dijital oyunların olumsuz etkilerini araştırdı ödül kazandı
GÜNDEMDijital oyunların olumsuz etkilerini araştırdı ödül ...
YÖK: KKTC'deki üniversitelerin diploma denkliğinde yeni düzenleme yok
GÜNDEMYÖK: KKTC'deki üniversitelerin diploma denkliğinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X