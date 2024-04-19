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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alexis Çipras ile görüştü- Güncel haberler

        CHP lideri Özel, Alexis Çipras ile görüştü

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Strasbourg'daki temasları sırasında eski Yunanistan Başkanı Alexis Çipras ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi

        Giriş: 19.04.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:10
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        Özel, Çipras ile görüştü
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        Eski Yunanistan Başkanı Alexis Çipras’ın Özel’e, “Seçim zaferinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk, çok sevindik” ifadesini kullandığı belirtildi.

        Özel’in de, “Sizlerin zaferinizde de bizler çok mutlu olmuştuk. Kenan Evren, bizim sağ kulağımıza ‘savaş’ derken, Türk-Yunan düşmanlığını öğretirken, İsmail Cem ve Papandreou da sol kulağımıza barışı ve Türk-Yunan dostluğunu anlatıyordu. Bu kapsamda ilerlemek ve Ege’nin iki yakasındaki ülkelerimiz arasındaki sorunları çözmek gerekiyor” dediği kaydedildi.

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        “BARIŞI TESİS ETMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR”

        Özel’in, “Türkiye’nin solu ile Yunanistan’ın solunun barışı ve iyi ilişkileri savunması lazım. Savaşın maliyeti çok yüksek ama barış çok ucuz. Barışın tesis edilmesi her iki ülkede belki sağ siyasetçileri zayıflatır ama halkın karnını doyurur. Barışı tesis etmek ve yoksullukla mücadele için birlikte çalışmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

        Çipras’ın da, “Haziran ayı içerisinde İstanbul’da bir üniversiteden davet aldım. Bu çerçevede sizinle de görüşmek istiyorum” dediği, “Bir vakıf kurduk, o vakıf kanalıyla sizleri Atina’da ağırlamak istiyorum. Avrupa’da ve Ege’nin iki yakasında ilericiler, sol değerler için bir arada olması gerekiyor” ifadesini kullandığı belirtildi.

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        Özel’in, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde katıldığı oturumda eski İngiltere İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn de söz aldı. Corbyn’in, “İngiltere’deki hem Türkler hem Kürtler yerel seçim sonuçlarından çok memnun oldu. Seçim başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. İngiltere’de de Avrupa’da da önümüzde çok önemli seçimler var. Bundan sonra birlikte daha çok çalışabiliriz” ifadesini kullandığı kaydedildi.

        Fotoğraflar: AA

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