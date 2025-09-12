Özel: Bahçeli'nin söylediği doğru

CHP Genel Başkanı Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmayı takip etti.

CHP Genel Başkanı Özel, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun yanında olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun yargılandığı davaya da değinen Özel, "Bu yatay geçişi o sene yapanların diplomalarını iptal ettiler. İçlerinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı vardı ama 1 sene, 2 sene öncesini, sonrasını aynı işlem olduğu halde iptal edemediler çünkü hedef belli, Ekrem İmamoğlu. Bir tek Ekrem İmamoğlu yargılanıyor, oysa aynı suçu işlediğini iddia ettikleri 26 kişi var." iddiasında bulundu.

"KAVGAYI HAKKIMI SAVUNMAK İÇİN YAPARIM"

Özel, bir basın mensubunun "(Terörsüz Türkiye) Komisyon süreci devam ederken bugün Devlet Bahçeliden çok net bir çıkış meydana geldi. Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer de tahliye edilmeli. dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıtladı: