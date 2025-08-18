Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel'den Çerçioğlu'na Aydın'da tepki | Son dakika haberleri

        Özel'den Çerçioğlu'na Aydın'da tepki

        CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Partiye geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da miting düzenledi. Özel "Önüne konulan kalın bir soruşturma dosyasıyla ya içeri atılacaksın, ya AK Parti'ye katılacaksın tehdidine teslim olana, kocasının şirketi için pazarlık yapana bir lafım var. Yazıklar olsun!" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 21:46 Güncelleme: 18.08.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel'den Çerçioğlu'na Aydın'da tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi:

        Efelerin diyarı Aydın, yiğitlerin otağı Aydın, sadece zeybek oynarken diz çöken Aydın, zalimin yoluna minnet etmeyen Aydın, minnet edenleri affetmeyen Aydın! Millete soracağız, Türkiye'ye Aydın'ı Aydın'dan göstereceğiz.

        Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir. Bu meydan milletin meydanıdır. AK Parti'nin kalelerine gidiyoruz. Kutuplaşma, kale siyaseti bitmiştir. Buradan haykırıyorum. Aydın milletin kalesidir.

        "MİLLET EMANETİNİ GERİ ÇAĞIRIYOR"

        Bir istifa talebi yükseliyor. Duymayan duysun. Millet emanetini geri çağırıyor. Çünkü bir siyasi yankesiciyle karşı karşıyayız. Bir siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız.

        REKLAM

        Üzerine kirli bir ampul takanlara sesleniyorum. Hesap soracağız, hesap soracağız, hesap soracağız. Sen hakkında 3 dosya hazırladığın belediye başkanına rozet taktın. 47 yıl ikinci parti olmuş, tenezzül etmemişiz. Patron ne Erdoğan'dır ne de Özgür Özel, bir tek millet var, o da bu meydandadır!"

        "KOCASININ ŞİRKETİ İÇİN PAZARLIK YAPANA BİR LAFIM VAR"

        Ey Erdoğan sen benim belediye başkanlarıma onlarca cilt cilt iddianameler hazırlatırken biz teslim olmadık. Ama sen kazanamadığın bir belediyeyi almak için hakkında 3 klasör dosya hazırlattığın birisinin yakasına rozet takmaya tenezzül ettin, tamahkarsın, acizsin, zavallısın. CHP siyaseti cesurdur, dürüsttür. AKP'nin bugünkü siyaseti acizidir, zavallıdır.

        Bir tek patron vardır, o da bu millettir. Önüne konulan kalın bir soruşturma dosyasıyla ya içeri atılacaksın, ya AKP'ye katılacaksın tehdidine teslim olana, kocasının şirketi için pazarlık yapana bir lafım var. Yazıklar olsun!

        "AYDIN SEÇİMLERİNİ YENİLEYELİM"

        Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, hodri meydan. Aydın seçimlerini yenileyelim. Tayyip Erdoğan zengin seviyor, zengin. Zeytin kesip maden arayanları seviyor. Emeklinin 6 çeyrek altınına göz diken Erdoğan'dır. Asgari ücretliyi açlık seviyesinin altında çalışanı sevmez. O Erdoğan 152 gün önce giriştiği darbe girişiminde Türkiye'nin tüm varlıklarını kendi geleceği için çarçur eder.

        REKLAM

        İlk 6 ayda bu ülke 1.1 trilyon lira faiz ödedi. Emekliye gelince yok, memura yok, asgari ücretliye yok. Darbeye var, faize var."

        "AK PARTİLİLER BİRBİRİNE DÜŞMEKTEDİR"

        Mücahit Birinci. Gece 12'de gidiyor. Bir iftiraname koyuyor. Bu utanmazı ifşa ettik. Önce salağa yattılar. Dün bir baktık, AK Parti kendisini atmaya çalışırken, o kendisi partiden kendini atmış.

        Tayyip Erdoğan kumpasçıdır, siyasi yan kesicidir. AK Partililer birbirine düşmektedir. Şükürler olsun ki ahlaki üstünlük bizdedir. Demek ki biz kazanacağız."

        En son bu Ak Toroslar çetesi iyice şuurunu kaybetti. Güya Fatih Keleş suikastçı tutmuş. Kiralık katili tutacağını söyledikleri kişi Selahattin Yılmaz. Ne tanırız ne biliriz. Ancak MHP'nin göz bebeğidir. Devlet Bey'in yakınıdır. Ak Toroslar çetesi MHP'ye de ayar vermektedir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Meczup Mücahit Birinci'yi partiden atarak bundan sıyrılamazsın. Hırsızın siyaseti olmaz. Allah hırsızın belasını versin.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        "Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"
        "Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"
        İnan Güney'e tutuklama talebi
        İnan Güney'e tutuklama talebi
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        18 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        18 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi