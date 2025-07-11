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        Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik

        Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 21:28 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:28
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        Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik
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        Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandı.

        Yönetmelikle, biyometrik kimlik doğrulama sistemi tanımlanmış olup, sistemin hangi usul ile çalışacağı belirtildi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödemeye esas sayılacağı hüküm altına alındı.

        Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin yanı sıra halihazırda uygulanmakta olan kameralı görüntüleme sistemlerinin uygulamasına devam edilecek.

        Biyometrik kimlik doğrulama sisteminden kaynaklanan bir nedenle tanılama ve doğrulama işleminin yapılamadığının tespit edilmesi halinde sistemin çalışmadığı tarihlerde kurumlarca gerçekleştirilen eğitimlerin devam durumlarının tespiti kameralı görüntüleme sistemi ile yapılacak.

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        Kayıt yaptırmak isteyenlere, ücretlerini kendileri karşılamak üzere kurumlara kayıt yaptırmalarına olanak tanındı. Bu derslere ilişkin bilgiler Özel Eğitim Modülü'ne işlenecek.

        Yönetmelikle, evde destek eğitimi ile ilgili iş ve işlemlerde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, evde destek eğitimi verilecek bireylerin eğitimlerinin gün ve saatlerinin yer aldığı aylık iş takvimi hazırlanarak bir sonraki ayın eğitimine başlanmadan Özel Eğitim Modülü'ne girilecek ve eğitimler aylık iş takviminde belirlenen gün ve saatlerde verilecek. Ayrıca evde destek eğitimi denetim yetkisi bulunanlar tarafından yılda en az 4 kez denetlenecek.

        Yapılan düzenleme ile telafi eğitimlerinin verilmesine yönelik değişikliğe gidildi. Daha önce doğal afetler veya çeşitli nedenlerle Bakanlık, valilik ya da kaymakamlık tarafından alınacak tatil kararları veya özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin kuruma gelmemesi nedeniyle yapılamayan eğitimler takip eden aylarda yapılırken, yeni düzenleme ile bu süre 24 ay ile sınırlandırıldı. Bununla birlikte aynı ay içerisinde bireysel olarak 8 saat verilebilen telafi eğitimlerinin süresi aynı ay içinde 12 saat olacak şekilde değiştirildi.

        Yönetmeliğin tamamı 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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