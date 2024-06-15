Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel, eski genel başkanlarla buluştu | Son dakika haberleri

        Özel, eski genel başkanlarla buluştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 23:16 Güncelleme: 15.06.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, eski genel başkanlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özel, eski CHP genel başkanları Öymen, Çetin ve Karayalçın ile bir araya geldi.

        Bu buluşmanın ardından Özel ile önceki genel başkanlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Özgün Göl'ün düğün törenine katılarak, nikah şahitliği yaptı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Hatay'da hüzünlü arife
        Hatay'da hüzünlü arife
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor