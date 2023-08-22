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        Haberler Gündem Eğitim Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır, İş İmkanları Neler?

        Özel Güvenlik ve Koruma bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Özel Güvenlik ve Koruma bölümü, bireylerin ve kurumların güvenliğini sağlamak, riskleri yönetmek, olaylara müdahale etmek ve güvenlik önlemlerini planlamak gibi konuları ele alan bir eğitim alanıdır. Bu bölümde öğrencilere güvenlik stratejileri, kriz yönetimi, fiziksel güvenlik önlemleri, iletişim becerileri ve insan davranışlarını anlama gibi konular öğretilir. Özel Güvenlik ve Koruma bölümü nedir? Özel Güvenlik ve Koruma bölümü eğitim süresi kaç yıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:02 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:02
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        Özel Güvenlik ve Koruma bölümü nedir?
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        2 yıllık olan bu ön lisans programı, öğrencilere kişi ve kurumların güvenliğini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. Güvenlik planlaması, risk değerlendirmesi, güvenlik teknolojileri, kriz yönetimi, iletişim becerileri ve yasal düzenlemeler gibi konular üzerine odaklanılır. Öğrencilere fiziksel güvenlik, olay yerinde liderlik, acil durum yönetimi ve insan davranışlarını anlama gibi pratik yetenekler de kazandırılır.

        Özel Güvenlik ve Koruma Mezunları Ne İş Yapar?

        Özel Güvenlik ve Koruma bölümü mezunları, güvenlik hizmetlerinin çeşitli alanlarında görev alabilirler. Özel Güvenlik ve Koruma mezunları ne iş yapar? Özel Güvenlik ve Koruma mezunları nerede çalışır? Birincil olarak güvenlik hizmetleri sektöründe çalışma imkanı yakalarlar. Güvenlik görevlisi olarak alışveriş merkezleri, bankalar, oteller, siteler gibi farklı mekanlarda çalışabilirler. Aynı zamanda özel şahısların veya grupların güvenliğini sağlayarak koruma görevlisi olarak görev üstlenebilirler, bu kapsamda VIP korumalarını da gerçekleştirebilirler.

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        Mezunlar, bireylerin veya kurumların güvenlik stratejilerini geliştirme, risk analizi yapma ve güvenlik önlemleri planlama konusunda danışmanlık yapabilirler. Kriz yönetimi alanında uzmanlaşarak kriz durumlarında etkili müdahale sağlayabilirler. Teknoloji odaklı işlerde de yer alabilirler; güvenlik sistemleri ve teknolojileri uzmanı olarak güvenlik kameraları, alarm sistemleri gibi teknolojik çözümleri yönetebilirler. Etkinlik güvenliği uzmanı olarak konserler, fuarlar gibi etkinliklerin güvenliğini sağlamak üzere görev alabilirler. İş dünyasının ve bireylerin artan güvenlik ihtiyaçları nedeniyle mezunlar, güvenlik hizmetlerinin çeşitli alanlarında kariyer yapma fırsatlarına sahiptirler. Uzmanlaşma ve deneyim kazanma yoluyla kariyerlerini geliştirebilirler.

        Özel Güvenlik ve Koruma Mezunları Nerede Çalışır?

        Bölümü tamamlayanlar, güvenlik hizmetlerinin artan talebi nedeniyle çeşitli sektörlerde ve alanlarda iş imkanına sahiptirler. Bundan dolayı da Özel Güvenlik ve Koruma mezunları iş olanakları oldukça ilgi çekicidir. Dilerseniz aşağıdaki pozisyonlarda çalışmanız mümkündür.

        • Güvenlik şirketleri: Özel güvenlik şirketlerinde güvenlik görevlisi, koruma görevlisi, danışman veya teknoloji uzmanı
        • Kamu kurumları: Havalimanları, limanlar, kamu binaları gibi yerlerde kamu güvenliği
        • Özel şirketler: Bankalar, alışveriş merkezleri, oteller gibi özel sektör kuruluşlarında güvenlik hizmetleri
        • Etkinlik organizasyon şirketleri: Konserler, etkinlikler, fuarlar gibi organizasyonlarda etkinlik güvenliği uzmanı
        • Özel şahısların koruması: Ünlüler, iş insanları veya özel şahısların güvenliğini sağlayan koruma görevlisi

        Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Dersleri

        Bölüm öğrencilerine güvenlik yönetimi, kriz durumlarına müdahale, iletişim becerileri, güvenlik teknolojileri ve yasal düzenlemeler gibi hem teknik hem de sosyal bilimlerle bağlantılı dersler verilmektedir. Hazırlanan Özel Güvenlik ve Koruma bölümü dersleri ise aşağıdaki gibidir.

        • Güvenlik sistemleri ve teknolojileri
        • Kriz yönetimi ve acil durum planlaması
        • Fiziksel güvenlik ve çevre koruma
        • İletişim ve insan ilişkileri
        • Yasal düzenlemeler ve etik kurallar
        • Tehdit analizi ve risk değerlendirmesi
        • İlk yardım ve acil durum müdahalesi
        • Özel koruma teknikleri
        • Güvenlik kameraları ve alarm sistemleri
        • Topluluk güvenliği ve etkinlik güvenliği
        • Yangın güvenliği ve itfaiye eğitimi
        • İnternet ve dijital güvenlik
        • Güvenlik operasyonları ve planlaması
        • İnsan davranışları ve psikoloji
        • İletişim becerileri ve müzakere teknikleri
        • Fiziksel savunma teknikleri
        • Araştırma ve istihbarat yöntemleri
        • Özel araştırma hukuku ve yasal süreçler
        • Kritik altyapı ve kurum güvenliği
        • İş sağlığı ve güvenliği
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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