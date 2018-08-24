2 yıllık kocası için şikayette bulundu ama...

Dava dosyasına göre G.K., 2 yıl önce evlendiği kocası M.O.K.’nin, “mail hesaplarına izinsiz girdiğini, buradan aldığı özel fotoğraf ve görüntüleri üçüncü kişilerle paylaştığı, aynı şekilde WhatsApp’ta bulunan görüntülerini de yine başkalarıyla paylaştığı, özel hayatına müdahale ettiği” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhuriyet Savcılığı M.O.K. hakkında 2018/74573 sayılı dosya numarasıyla soruşturma başlattı. M.O.K., savcılığa verdiği ifadesinde eşinin kendisine iftira attığını belirterek “Mail şifresini bana kendisi verdi. İzni olmadan hiçbir şekilde WhatsApp’ına veya mailine girmedim” dedi. M.O.K., eşinin mail şifresini kendisine verdiğine dair aralarındaki WhatsApp yazışmalarını da delil olarak gösterdi. M.O.K, kendisine “iftira” atıldığı iddiasıyla karşı suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME KOCAYI HAKLI BULDU

Cumhuriyet Savcılığı, kocayı haklı bulurak G.K.’nin suçlamalarıyla ilgili yeterli delil bulunamadığına hükmetti. Savcılık, “Yürütülen soruşturma neticesinde müştekinin (kadın) elektronik posta adresinin şifresini kendi rızasıyla şüpheliye (koca) verdiğini, kişisel veri sayılabilecek unsurları üçüncü kişilere aktardığına dair kesin delil elde edilemediği, bu nedenle koca hakkında dava açılmasına gerek olmadığı”na karar verdi.

M.O.K., bunun üzerine eşinin iftira attığı iddiasıyla Ankara 9. Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşiyle ilgili uzaklaştırma kararı istedi. Mahkeme, “G.K.’ye 3 ay uzaklaştırma, kocası M.O.K.’ye yönelik şiddet, tehdit, aşağılama veya küçük düşürmeyi özendiren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konutuna, işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, bu tedbirlere uymaması durumunda tutuklanmasına” karar verdi.



BOŞANMA DAVASI AÇTILAR

Yaşananların ardından karı-koca, karşılıklı olarak Ankara 10’uncu Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. 2017/108-E sayılı dosyaya giren iddiaların arasında ise karı-kocanın birbirlerinin özel hayatlarına saygı duymadıkları, bu nedenle şiddetli geçimsizlik yaşadıkları kaydedildi.

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