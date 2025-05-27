Özel ile Davutoğlu, bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi
Giriş: 27.05.2025 - 19:35 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:35
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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