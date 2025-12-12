Habertürk
        Özel'in ve 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi

        Özel'in ve 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 20:15 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:15
        Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi.

        CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili şöyle: "CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz."

        CHP Genel Başkanı Özel'in 3, CHP'li Enginyurt'un 2 dosyası bulunuyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

