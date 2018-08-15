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Özel sektörün dış borcu Haziran´da 240.8 milyar dolar

Özel sektörün toplam dış borçları yılın ilk altı aylık döneminde 240.8 milyar dolar oldu. Mayıs sonu itibariyle özel sektörün toplam dış borcu 242.5 milyar dolardı. Özel sektörün uzun vadeli dış borçları yılın ilk altı ayında 36 milyon dolar azalarak 221.7 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli dış borcu (ticari krediler hariç) 486 milyon dolar artışla 19.1 milyar dolara yükseldi

15.08.2018 - 10:43 | Güncelleme: AA

Merkez Bankası´ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

"Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 36 milyon dolar azalarak 221.7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 486 milyon dolar artarak 19.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 194 milyon dolar artışla 30.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

"Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 355 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 841 milyon dolar azalışla 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

"Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 528 milyon dolar artışla 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

"Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 282 milyon dolar artışla 12.9 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 425 milyon dolar artışla 3.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

"Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 851 milyon dolar artarak 153.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

"Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 663 milyar dolar artarak 18.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

"Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 221.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59.7'si dolar, yüzde 34.4´ü euro, yüzde 4.3´ü Türk lirası ve yüzde 1.6´sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

"19.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 44.4´ü dolar, yüzde 34´ü euro ve yüzde 21.5´i Türk lirası ve yüzde 0.1´i diğer döviz cinslerinden oluştu.

"Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 221.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50.1´ini finansal kuruluşların, yüzde 49.9´unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

"Aynı dönemde, 19.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79´unu finansal kuruluşların, yüzde 21´ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

"Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69.6 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir."

 

 

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