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        Özel: Verecekleri her karara hazırız

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın CHP Kurultay'ı ile ilgili mahkemenin vereceği karara dair "Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. CHP dimdik ayaktadır. Ama bu işi uzatıp zulmetmesinler artık." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 23:35 Güncelleme: 29.06.2025 - 23:35
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        Özel: Verecekleri her karara hazırız
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı:

        Yarın bir mahkeme görülecek. O mahkeme yarın ne karar verecekse verecek o mahkeme sonuç odaklı bir mahkeme değil süreç odaklı bir mahkemedir. Amaç Türkiye'nin birinci partisini, son yerel seçimlerin birinci partisini tartıştırmak. Bu tartışmadan ne partiye ne ülkeye fayda yok. Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. CHP dimdik ayaktadır. Ama bu işi uzatıp zulmetmesinler artık. Bu ülkenin açlığı, yoksulluğu, işsizliği, gençlerin umutsuzluğunu konuşması lazım. Bu ülkede insanların adalet talepleri var. Bunları bırakıp da olmadık bir tartışmaya kimse bizi sürüklemesin.

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