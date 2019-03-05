Türkiye'de 370 bin yatak kapasiteli özel yurt bulunurken 700 bin yatak kapasiteli KYK yurdu bulunuyor. Özel yurtlar ise 643 ortaokul, bin 671 ortaöğretim, 2 bin 223 de yükseköğretim seviyesinde olmak üzere toplam 4 bin 537 özel öğrenci barınma kurumu faaliyet gösteriyor. Bu kurumların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Ancak yükseköğretim öğrencilerine hizmet veren özel yurtların KYK'ya devredilmesine karar verildi.

ÖZEL YURTLAR BİRLEŞTİ

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; yakın zamanda İstanbul Ticaret Odası binasında özel yurt işletmecilerinin katıldığı geniş bir çalıştay gerçekleşti. Çalıştayın gündeminde özel yurtların ortak sorunlarının bir dosya haline getirilerek yetkililere iletilmesi vardı. Özel yurt işletmecileri, Tüm Yurt ve Özel Barınma Hizmetleri İşverenleri Sendikası (TÜYİS) adı altında ilk sendikalarını kurdular. Tek bir çatı altında buluştuklarına dikkat çeken TÜYİS Başkan Vekili Ömer Kurtaran, "Özel Yurtların MEB'den alınarak KYK denetimine girmesi çok doğru bir harekettir. Daha önce özel yurtlarla alakalı birleşmiş bir gücümüz olmadığı için sorunlarımızı dile getirmede ve Üst kurumlarımızı ikna etmede zorlanıyorduk. Artık tek çatı altında toplandık. Bizim için büyük avantaj" dedi.

350 KİŞİLİK YURTTA 3 KİŞİ

MEB'in 2017'de sektörümüze rağmen özel yurtlar için hazırladığı yönetmelikte yaşanan sorunlardan dolayı Sendikanın yurtlarla ilgili yeni yönetmelik çalışmasında kendilerininde olacağının sözünü aldıkları öğrenildi. Buna göre bir taslak çalışması yapıldı. Taslakta yurtlarda yaşanan sorunlara değinildi. Kurtaran, "Bir çok yerde ihtiyaçdan daha fazla KYK yurdu açılmaya başladı. Örneğin Edirne İpsala'da 350 kişilik bir KYK yurdu bulunuyor. Ancak 350 kişilik yurtta kalan öğrenci sayısı 10 - 15. Bu binada en az 38 personel çalışıyor. Bunun gibi birçok ilde çeşitlendirebileceğimiz sorunlar var. KYK nın yeni hazırlayacağı Yönetmelikte eğer bizlerin sektörel birikimlerindende faydalanılırsa hepsine bir çözüm bulmayı hedefliyoruz" dedi.

"VAKIF YURTLARINA SAĞLANAN İMKANLAR HAKSIZ REKABETE YOL AÇTI"

Kurtaran sektörün uzun yıllardan bu yana vakıf ve çeşitli cemaatler yüzünden maddi ve manevi zor süreçler yaşadığını vurguladı. MEB in hazırladığı Yönetmeliğin bazı maddelerinin Uygulanabilirliğinin olamaması ve Vakıflara verilen yardımlardan dolayı haksız rekabet oluştuğundan bir çok özel yurt şu an batma noktasında. Devlet destekli vakıfların reklamlarında kendilerinin devlet destekli yurt olarak lanse ettiklerinde sanki diğer özel yurların güvensiz olduğu algısı yaratmaktadırlar, İstanbul Ankara İzmir gibi büyük şehirlerde KYK yurtları ve özel yurtların birlikte hareket etmesi bütçeye önemli tasarruf ve katkı sağlayacaktır. Ancak küçük yerlerde nüfus az 0lduğundan öğrencilerin kontrolsüz binalarda konaklama sağlanmasına yol açıyor. İşte bu durum özellikle küçük yerlerde özel yurtların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

"MÜFETTİŞ DEĞİL OKUL MÜDÜRÜ DENETLİYOR"

Yurtların denetlenmeleriyle ilgili soruna da değinen Kurtaran, "Özel yurtları, daha önce MEB'in görevlendirdiği müfettişler denetliyordu. Ancak bu müfettişler yönetmeliğe hakim olmayan okul müdürleriydi. Bu yüzden sorunlar çıkıyordu. Her okul müdürü farklı bir denetleme sürecinden geçiriyordu bu yüzden aynı yönetmelikle yönetilen kurumlarımızdan farklı şehirlerde farklı uygulamalar isteniyordu. Bir yatağın durduğu yer yüzünden bile problem yaşanıyordu. Aslında hepsinin kuralı belli" dedi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Recep Er ile görüştüklerini belirten Kurtaran, Er’in bütün bu sorunların farkında olunduğunu ve özel yurtların KYK kontrolüne geçmesi için kanun tasarısını meclise verdiğini iletti.

Edinilen bilgiye göre özel yurtların denetim ve sorumluluğunun KYK'ya devredilmesi süreciyle beraber 150 yeni müfettiş eğitilmeye başlandı.