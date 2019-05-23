Özer Atik'ten yepyeni bir single

Sözü ve müziği yetenekli sanatçıya, düzenlemesi ise Serkan Ölçer’e ait yeni şarkının klip yönetmenliğini “İstanbullu Gelin” dizisinin ünlü yönetmeni Zeynep Günay Tan üstlendi.

Güçlü kalemi ve müzisyenliği ile dinleyenlerin beğenisini toplayan Özer Atik, şarkının klibinde yer alan etkileyici sahnelerle de izleyenleri şarkının atmosferine sokuyor.

Özer Atik, yeni şarkısı ile ilgili duygularını: “Yayımlanmamış pek çok şarkımdan bir tanesi. Uzun bir aradan sonra yeni bir yolculuğun ilk adımı ve devamının müjdecisi.” sözleriyle ifade etti.

2008 yılında çıkardığı “Yok Böyle Bir Şey” adlı solo albümü ve 2014 yılında Tolga Çevik ile birlikte seslendirdiği “Yalan Sanırım” adlı single çalışması ile büyük ilgi gören Özer Atik, Çevik’le birlikte hazırladıkları televizyon programlarında da Türk seyircisinin kalıcı sempatisini kazandı.

Özer Atik’ e ait “Geceler Beyaz” isimli çalışmayı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.