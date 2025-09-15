Özer Çak yazdı: Bal yapmayan Fenerbahçe!

Fenerbahçe’nin başında ilk maçına çıkan Domenico Tedesco ilk sürprizini de Szymanski tercihiyle yaptı ve maç öncesi verdiği röportajda Szymanski ile ilgili gelen soruya "sahada göreceksiniz" yanıtını verdi. Fenerbahçe beklenildiği gibi mücadeleye baskılı başladı fakat ilk tehlikeyi kalesinde gol olarak görme geleneğini de sürdürdü. Onuachu'nun bulduğu gol birkaç dakika sonra VAR’dan döndü ve önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Sonrasında oyun iki yönlü gidip gelirken 19. dakikada Fenerbahçe’nin maç şansı döndü ve Trabzonsporlu Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü. Peki Fenerbahçe 19. dakikadan sonra 10 kişi kalan rakibine karşı nasıl oynadı? Sarı-lacivertliler 19 ile 45+8. dakikaya kadar olan 34 dakikalık sürede yüzde 74 topla oynadı, 1.99 gol beklentisine girdi ve toplamda 13 şut çekti. Bu süre zarfında 28 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Fenerbahçe golü ise 45. dakikada En-Nesyri ile buldu. Devre arasına rakip takımın 10 kişi kalması ve 34 dakikalık baskılı sürecin rahatlığıyla giren Fenerbahçe taraftarları için ikinci yarı nasıl geçti?

Fenerbahçe tahmin edildiği gibi ikinci yarıya da baskılı başladı ama sadece baskılı başladı. Hatta yüzde 75’lere varan bir hakimiyetten taviz vermedi. Fakat topa sahip olmanın üretime dönüşmediği klasik bir tablo belirdi. İkinci yarıda 1.01 gol beklentisi ve yine 13 şut vardı; ama pozisyon kalitesi ilk bölümdeki kadar net değil, tempo değişimleri yeterince keskin değildi. Skor tabelası kıpırdamadı, 45’te bulunan gol 90 dakikanın skorunu da belirledi.