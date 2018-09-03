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Özge Borak: İnsan utanır bir şey söylemeye değil mi?

Oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla denize olan tutkusunu ortaya koydu. Borak, paylaşımında işinin başına döndüğü ilk gün denizi ve yaz tatilini özlediğini söyledi

03.09.2018 - 12:44 | Güncelleme:

İşinin başına döndüğü ilk gün denizi ve yaz tatilini özlediğini söyleyen Özge Borak, sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

"Döndüm ve şimdiden özledim, valla bak. Ertesi gün denize giremeyecek olmanın verdiği ağırlık ve ayağımın tozuyla çalışmaya başladım. Hayır bir de tüm yaz günlerce tatil yaptım, denizden çıkmadım, orası senin, burası benim, eş dost herkesle gezdim, tozdum. İnsan utanır birşey söylemeye değil mi? Ama yok işte.. Aslında her mevsimi severim derdim yok. Fakat bir deniz aşığı olarak diyorum ki, yaz başka arkadaş. İmkanım olsa su altına ev kurardım. İmkan derken nefes alabilsek, üşümesek filan .. O? Mutluyum ben suda, yüzümden belli zaten. Gerçi altı, üstü farketmez. Tüplü dalış yapalım, serbest dalış yapalım, öylesine yüzelim, maskeyle balıklara bakalım, tekneyle açılalım, deniz kenarında oturalım, hepsi muazzam bence. O yüzden her seferinde daha yok mu diyorum. Dün son kez öptüm mavisinden, vedalaştık. “Seneye görüşürüz” dedim, “gitme” dedi. Sanırım öyle desin istedim. Çok özleyeceğim, çok"

 

 

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