Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özge Gürel, 'Don Kişot' adlı oyunun prömiyerinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürel; "Çok merak ediyorum, eminim çok güzel olacaktır" dedi.

Şu aralar dinlenme sürecinde olduğunu söyleyen Özge Gürel, geçtiğimiz haftalarda İtalya’da aldığı 'Uluslararası Yıldız' ödülünün gururunu yaşadığını söyledi.

Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu ile aynı projede yer alma ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine; "Sürekli tekrara düşmek istemeyiz ama çok iyi bir senaryoda, ikimizin de keyif alacağı bir hikâyeyi kaçırmak istemeyiz. Önceliğimiz beraber oynamak değil, iyi bir hikâyenin peşinden gitmek olur" ifadelerini kullandı.