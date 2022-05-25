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Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım

Yaklaşık 5 ay önce kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özge Özpirinçci, doğal halini Instagram'dan yayınladı

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  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı Burak Yamantürk (38) ile geçen sene eylül ayında evlenen Özge Özpirinçci (36), 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Özge Özpirinçci, havuz sonrası verdiği pozu yayınladı.
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    "SEZONU AÇTIM"

    Doğal haliyle objektif karşısına geçen Özpirinçci, bu makyajsız fotoğrafı, "Sezonu açtım. Arkadaki mama sandalyesi..." ifadeleriyle 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun filtresiz paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü. 
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Podyumda, ekranda ya da sahnede gördüğünüz ünlülerin bir de doğal hallerine bakın...
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Gülşen
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Gülşen
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Hadise
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Hadise
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Büşra Develi
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Büşra Develi
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Hülya Avşar
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Hülya Avşar
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Hatice Şendil
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Hatice Şendil
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Hazal Kaya
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Hazal Kaya
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Ebru Şahin
  • Özge Özpirinçci'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

    Ebru Şahin

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