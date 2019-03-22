Podyumların başarılı modellerinden Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Moda haftası kapsamında, başarılı modacı Özlem Süer’in defilesine katılacağını söyleyen Ulusoy, defile öncesinde kısa bir alışveriş turu yaptı. Şık giyim tarzı ve tüm zarafeti ile dikkat çeken güzel model, kısa süren alışveriş sonrasında defilenin gerçekleşeceği salona geçti.