Özge Ulusoy'dan iş ve özel yaşamına dair çok özel açıklamalar...
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Manken ve sunucu Özge Ulusoy, Posta Gazetesi'nden Dilara Doğan'ın sorularını cevapladı. Günde en az 50 kişiden evlenme teklifi aldığını açıklayan 35 yaşındaki güzel, işe ve özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.
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"HİÇBİR ŞEYİ 6 KERE YAPMAM"
İdeal tatil arkadaşınızda bulunması gereken üç özellik? Uyumluluk, espri anlayışı, eğlence.
Birisi size kaybettiğiniz her şeyin içinde olduğu bir kutu verse ilk ne arardınız? Birkaç yıl önce çok sevdiğim bir saatimi kaybettim. Annemindi, ilk o geldi aklıma.
En tuhaf karşılanacak takıntınız? Hiçbir şeyi 6 kere yapmam. Su bile içerken 6 yudumda içmiyorum.
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"(SERİ KÖZ) LAFINA GICIK OLUYORUM"
Barda bir kadın/erkek yanınıza tanışmaya gelse tepkiniz ne olurdu? Öyle bir ortamda yanımda arkadaşlarım olacağı için yeni arkadaşlar edinmeyi pek düşünmem.
Bir yetişkin olarak yaptığınız çocuksu şeyler? Her şeyimi kaybetmek. Hâlâ çocuk gibi eşyalarıma sahip çıkamıyorum.
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En çok neyinizle övünüyorsunuz? Espri yeteneğimle.
Son 5 yılın en gıcık lafı? ‘Seri köz’ ifadesi olabilir galiba. Çok gıcık ama çok gülüyorum.
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"ASTRONOT BALERİN OLMAK İSTİYORDUM"
Asla anlaşamayacağınız insan tipi? Sıkıcı insan.
Zaman gezgini olsanız hangi zamana giderdiniz? Rönesans dönemine.
Küçükken en saçma hayaliniz neydi? Astronot balerin olmayı istiyordum.
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"SİZ HALA INSTAGRAM KULLANIYOR MUSUNUZ?"
Sevdiğinizin size nasıl hitap etmesi hoşunuza gider? Özgecan, çünkü tüm sevdiklerim öyle hitap ediyor.
Gelecekten gelen birine soracağınız ilk soru ne olurdu? Siz hâlâ otomobil ya da Instagram kullanıyor musunuz?
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Sizce ilk buluşmada başa gelebilecek en kötü olay nedir? Konuşacak konu bulamamak.
Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan? Karınca ya da arı çünkü çalışmayı çok seviyorum.
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'AŞK ACISI' SORUSUNA CEVAP
Aşk acısının sizce en iyi ilacı? Çalışmak.
Size aşık olmak nasıl bir his? Zamanı gelince karşı tarafa sorarsınız.
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Verebileceğiniz en iyi aşk tavsiyesi? Ortak paydada buluşabilmeyi unutmayın.
Kıskanç mısınız? Evet.
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"GÜNDE EN AZ 50 EVLENME TEKLİFİ ALIYORUM"
Aldığınız en ilginç hayran mesajı nedir? Çok şaşırdığım şeyler oluyor ama en çok evlenme teklifleri beni hâlâ şok ediyor. Tahminim günde en az 50 kişi evlenme teklifi ediyordur.
Tutkulu bir aşık mısınız? Evet.
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Bir renk olsanız hangisi olurdunuz? Neden? Kırmızı olurdum. Dikkat çekici ve sıcak.
Instagram’da sizi stalklayanlar olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki evet.
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ASLA ÇİĞNEMEDİĞİ KURALI
Seçme şansınız olsa yarın sabah nerede uyanmak isterdiniz? Cancun, çok görmek istediğim bir yer olduğu için.
Mükemmel bir günü nasıl tarif edersiniz? Sevdiklerimle büyük bir sofrada kahkaha dolu bir sohbetle.
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Sizce modern insanın en büyük çaresizliği nedir? Teknolojiyle çok iç içe olmak.
Kendinizle ilgili asla çiğnemediğiniz kurallar var mı? Evet var, geç kalmamak.
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"IRONMAN'A KATILMAK İSTERDİM"
Asla başarısız olmayacağınızı bilseydiniz ilk ne yapardınız? Ironman’e katılmak isterdim.
En sevdiginiz yemek? Mantı.
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Dünyada kalan son iki kişiden biri olsanız diğerinin kim olmasını isterdiniz? Sen seç kolaysa çok zor soru.
Bu söyleşiye ekstra bir soru ekleseniz bu ne olurdu? Bu soruları nereden buldunuz?
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"AYAK PARMAKLARIM VE GÖBEK DELİĞİMİ ÇOK BEĞENİYORUM"
Aşk uğruna yaptığınız en çılgınca şey? Aşık olmak başlı başına bir çılgınlık zaten.
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En beğendiğiniz yeriniz? Ayak parmaklarım ve göbek deliğim.
En son rüyanız? Bende saklı.
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'MEZAR TAŞI YAZISI'...
Mezar taşınıza ne yazılsın isterdiniz? Çok çalıştı, çok güldü, mutlu yaşadı.
Yetişkinliğe hangi yaşta adım attığınızı düşünüyorsunuz? 20, çünkü tam iş hayatına atıldığım yaş.
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