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"HİÇBİR ŞEYİ 6 KERE YAPMAM"

İdeal tatil arkadaşınızda bulunması gereken üç özellik?

Uyumluluk, espri anlayışı, eğlence.

Birisi size kaybettiğiniz her şeyin içinde olduğu bir kutu verse ilk ne arardınız?

Birkaç yıl önce çok sevdiğim bir saatimi kaybettim. Annemindi, ilk o geldi aklıma.

En tuhaf karşılanacak takıntınız?

Hiçbir şeyi 6 kere yapmam. Su bile içerken 6 yudumda içmiyorum.