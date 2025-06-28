Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'den romantik paylaşım
Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, yakın arkadaşlarının düğününe katılarak aşk dolu pozlarını sosyal medyada paylaştı
Giriş: 28.06.2025 - 23:26 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:26
Uzun süredir birlikteliklerini sürdüren oyuncu çift Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, yakın bir arkadaşlarının düğününe katıldı.
Düğündeki şık tarzlarıyla dikkat çeken ikili, geceden romantik anlarını da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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