"İyi ki doğdun Can'ım benim"

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Özge Namal ismi ise sosyal medyada gündem konusu oldu. Peki Özgü Namal kimdir? Özgü Namal kaç yaşında, nereli? Özgü Namal hakkında

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Melahat Özgü Namal, 28 Aralık 1978 yılında doğmuş, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.

2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile evliydi. 2014'te Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de Ahmet Serdar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.